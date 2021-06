VOLKSWAGEN VZ - Chartstrukturen bleiben bullisch

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 232,200 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung vom April brachten die Volkswagen Vorzüge die avisierte "nächste Kaufwelle in Richtung der bisherigen Jahreshochs". Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Ein neues Jahreshoch wurde im Zuge der jüngsten Kaufwelle zwar nicht ganz erreicht, aber was nicht ist kann ja noch werden - die Hoffnung stirbt ja bekanntlich erst zuletzt.

Die Aufwärtswelle seit dem Tief ziemlich genau im Bereich der psychologisch wichtigen 200 EUR-Marke trägt klar impulsiven Charakter und ist somit bullisch zu interpretieren und sollte von einer neuen Kaufwelle abgelöst werden in den kommenden Handelstagen.

Die anschließende Abwärtsbewegung trägt hingegen eher korrektiven Charakter und könnte mit der gestrigen Hammer-Tageskerze bereits abgeschlossen worden sein.

Charttechnisches Fazit: So lange der EMA50 im Bereich der Horizontalunterstützung um 220 EUR nicht per Tagesschlusskurs unterboten wird, bleiben aus technischer Sicht vorerst weiter die Bullen im Vorteil für eine Fortsetzung auf der Oberseite in den Bereich 248 bis 252 EUR.

VW Vz. Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)