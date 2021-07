Vonovia erklärt Übernahme von Deutsche Wohnen für gescheitert

München (Reuters) - Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia hat die Übernahme des größten Rivalen Deutsche Wohnen endgültig für gescheitert erklärt.

Vonovia konnte sich bis zum Ablauf der Annahmefrist nur 47,62 Prozent der Deutsche-Wohnen-Aktien sichern und verfehlte damit die geforderte Quote von 50 Prozent. Das Übernahmeangebot werde damit nicht vollzogen, erklärte das Unternehmen am Montag in einer Pflichtmitteilung. "Die eingereichten Deutsche-Wohnen-Aktien werden zurückgebucht."

Der Misserfolg hatte sich bereits am Freitag abgezeichnet. Vonovia-Chef Rolf Buch hat aber einen neuen Anlauf nicht ausgeschlossen. Der Branchenriese ist mit 18,36 Prozent der Anteile größter Aktionär von Deutsche Wohnen.