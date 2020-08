Vonovia: Kursexplosion nach Zahlenvorlage

Immobilienunternehmen generell konnten der Pandemie-Krise und wirtschaftlichen Folgen relativ gut standhalten. Obwohl es zeitweise zu einem Crash auf 36,71 Euro bis Mitte März kam, folgte im Juni bereits ein frisches Jahreshoch. Seitdem allerdings steckte das Papier kurzzeitig in einer zweimonatigen Konsolidierungsphase fest, konnte sich aber nach Zahlenvorlage am Mittwoch darüber befreien und ist auf dem besten Weg dahin, ein mittelfristiges Kaufsignal zu aktivieren. Die fundamentalen Daten sprechen ganz klar für eine weitere Aufwärtsbewegung, möglicherweise befindet sich das Papier nun in der letzten und finalen Impulswelle seit Mitte März.

Zahlen geben Auftrieb

Der Kursanstieg aus dem letzten Konsolidierungstrend sowie der Kursmarke von 57,35 Euro kann als vorläufiges Kaufsignal gewertet werden, ein Wochenschlusskurs oberhalb von 58,00 Euro wäre allerdings für ein mittelfristiges Investment wünschenswert. Ziele lassen sich dabei um 62,77 Euro ableiten und können beispielsweise über den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB4YG6 gewinnbringend nachgehandelt werden. Sollte die Aktie jedoch zeitnah wieder unter das Niveau von 56,00 Euro zurückfallen, würde dies bärische Marktteilnehmer dazu animieren, wahrscheinlich weitere Gewinnmitnahmen bis 54,50 Euro einzuleiten. Aber erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 53,78 Euro ist von einem größeren Verkaufssignal in Richtung 50,00 Euro auszugehen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 58,50 // 58,98 // 59,53 // 60,00 // 60,53 // 61,28 Euro Unterstützungen: 57,90 // 57,44 // 56,60 // 55,28 // 54,48 // 53,80 Euro

Fazit

Betongold ist gefragter denn je, trotz der Mietpreisbremse in Berlin und einer scheinbar unsicheren Rechtslage treiben Käufer die Aktie von Vonovia weiter an. Das nächste rechnerische Ziel wurde nach dem heutigen Ausbruch nun bei 62,77 Euro identifiziert. Über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB4YG6 können Investoren somit weitere 60 Prozent Rendite herausholen. Ziel des Scheins liegt bei 1,10 Euro, eine Verlustbegrenzung angesetzt unter der Marke von 55,50 Euro erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 0,37 Euro. Bestehende Positionen sind nun ebenfalls über besagten Stopp enger abzusichern.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB4YG6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,67 - 0,68 Euro Emittent: Citi Basispreis: 51,8669 Euro Basiswert: Vonovia KO-Schwelle: 51,8669 Euro akt. Kurs Basiswert: 58,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,10 Euro Hebel: 8,6 Kurschance: + 60 Prozent Börse Frankfurt

