Vorbörse: Dax behält Rekordhoch in Reichweite – Wall Street schließt schwächer – Kursgewinne in Asien

DEUTSCHLAND: – DAX-REKORD IN REICHWEITE – Dank nicht weiter steigender Zinsen bei gleichzeitigem Konjunkturoptimismus hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag erneut die Chance auf ein Rekordhoch. Zuletzt wurde der Leitindex Dax im vorbörslichen Handel 0,63 Prozent höher indiziert auf 15 494 Punkte. Und damit nur denkbar knapp unter dem Rekordhoch von Mitte April bei fast 15 502 Zählern. „Zinsen und Inflation bleiben das Thema der Stunde an der Börse. Aktuell haben die höheren Zinsen jedoch etwas von ihrem Schrecken eingebüßt“, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

USA: – ETWAS SCHWÄCHER – An der Wall Street haben am Montag die Skeptiker die Oberhand zurückgewonnen. Nachdem den US-Börsen am Freitag noch ein versöhnlicher Abschluss einer turbulenten Woche gelungen war, verzeichneten die wichtigsten Aktienindizes nun wieder Verluste. Sorgen bereitete den Anlegern unter anderem der Anstieg von Covid-19-Fällen in einigen Teilen der Welt. In Singapur und Taiwan wurden die Corona-Regeln wieder verschärft. Hinzu kamen enttäuschende Einzelhandelsdaten aus China, zudem sehen die Anleger weiterhin in einer zu stark steigenden Inflation ein Risiko für die Wirtschaft. Der Dow Jones Industrial gab um 0,16 Prozent auf 34 327,79 Punkte nach.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 um 2,17 Prozent zu. Auch in Hongkong war die Stimmung freundlich, der Hang-Seng-Index gewann 1,25 Prozent. Nur der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen büßte zuletzt 0,16 Prozent ein. Inflationssorgen verlieren zunehmend ihren Schrecken für die Aktienmärkte.

DAX 15396,62 -0,13%

XDAX 15433,86 -0,22%

EuroSTOXX 50 4006,84 -0,26%

Stoxx50 3443,12 0,01%

DJIA 34327,79 -0,16%

S&P 500 4163,29 -0,25%

NASDAQ 100 13312,91 -0,60%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 168,77 -0,06%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,2164 0,10%

USD/Yen 109,1795 -0,02%

Euro/Yen 132,8100 0,06%

ROHÖL:

^

Brent 69,66 0,20 USD

WTI 66,48 0,21 USD

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2165 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch die gute Aktienmarktstimmung in Asien. Der australische und der neuseeländische Dollar legten am Morgen ebenfalls zu. Diese beiden Währungen reagieren meist besonders positiv auf steigende Aktienkurse. Der Dollar gab hingegen nach.

Am Dienstag stehen unter anderem Wachstumszahlen aus der Eurozone auf dem Programm. Es handelt sich um eine zweite Schätzung. Eine erste Erhebung hatte gezeigt, dass der Währungsraum im Herbst und Winter coronabedingt in die Rezession gerutscht ist. Mit fortschreitenden Impfungen erwarten Analysten jedoch konjunkturelle Besserung.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 60 (49) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 105 (106) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 55 (54) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 36 (29) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 45 (43) EUR – ‚BUY‘

– WDH/COMMERZBANK HEBT LEG IMMOBILIEN AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 141 (132) EUR

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 10,60 (9,70) EUR

– WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 155,6 (164,3) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MICROSOFT AUF 290 (300) USD – ‚BUY‘

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SALESFORCE AUF 300 (320) USD – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ORACLE AUF 75 (65) USD – ‚HOLD‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 119 (114) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 3550 (3300) CHF – ‚UNDERWEIGHT‘

– BERNSTEIN HEBT ORSTED AUF ‚OUTPERFORM‘ (MARKET-PERFORM) – ZIEL 1000 (985) DKK

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 300 (296) PENCE – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 13 (12,70) EUR – ‚BUY‘

– WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 18,65 (17,91) EUR – ‚OUTPERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 LUX: Gand City Properties, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen (Call 12.00 h)

08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hensoldt AG, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Aareal Bank, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Bafin, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Aurelius, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen

13:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu „Cum-Ex“-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden

14:00 DEU: Bet-at-Home.com, Hauptversammlung (online)

19:00 USA: Online-Version der Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Pharma SGP, Q1-Zahlen

FRA: Engie, Q1-Zahlen

GBR: Aston Martin, Q1-Zahlen

USA: Macy’s, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/21

08:00 ROU: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 SVK: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 HUN: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:30 NLD: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 BGR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 03/21

14:30 USA: Baugenehmigungen und -beginne 04/21

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Kartellsenat des BGH überprüft „enge“ Bestpreisklausel von Booking.com

10:00 DEU: Jahreskonferenz „Brücken bauen mit Wasserstoff“

13:30 FRA: Gipfeltreffen zur finanziellen Unterstützung afrikanischer Länder – mit Staatschef Macron

15:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zur Miesbacher Sparkassenaffäre, Karlsruhe

DEU: Online-Gipfel-Event „Ausblick: Wirtschaft digital 2030“. Auf Einladung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier tauschen sich die Vorsitzenden der zehn Gipfel-Plattformen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über zentrale Zukunftsthemen aus.

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Handelsbilanz

März (Mrd Euro)

Saisonbereinigt 18,7 18,4

Unbereinigt — 17,7

Eurozone

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Q1

Quartalsvergleich -0,6 -0,6*

Jahresvergleich -1,8 -1,8*

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Arbeitslosenquote

3 Monate bis März 4,9 4,9

USA

14.30 Uhr

Baubeginne, April -2,1 +19,4

Baugenehmigungen, April +0,6 +2,7

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: CFD-Handel – Wie Sie mit kleinem Einsatz große Wirkung erzielen können