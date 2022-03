Vorbörse: Wall Street beendet Handel im roten Terrain – mögliche Freigabe der US-Ölreserven dürfte Dax anschieben und setzt Ölpreise unter Druck

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Dank einer fulminanten Erholung der Aktienkurse in den vergangenen Wochen dürfte der Dax den Börsenmonat März im Plus beenden. Auch für den Auftakt an diesem Donnerstag sind Gewinne zu erwarten. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners kommt dabei eine US-Initiative zur Freigabe von Ölreserven bei Anlegern gut an. An den Rohstoffmärkten ist daraufhin der Ölpreis stark unter Druck geraten.

Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 14 648 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls leicht zulegen. Im Monat März zeichnet sich für den Dax ein Gewinn von gut einem Prozent ab. Im ersten Quartal des Jahres steht hingegen ein Verlust von knapp acht Prozent an.

Die Marktteilnehmer dürften aber weiterhin Vorsicht walten lassen. Denn die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter und ein Durchbruch in den Verhandlungen ist nicht absehbar, auch wenn Russland jüngst ankündigte, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren. Laut den Experten der Commerzbank gibt es weiterhin „kein Signal einer Deeskalation“.

Sorgen bereitet den Unternehmen auch die Energieversorgung, denn für künftige Gas-Zahlungen an Russland tickt die Uhr. Ab dem 1. April soll ein Gesetz gelten, wonach Gas-Lieferungen in Rubel zu begleichen sind. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach einem Gespräch mit Kreml-Chef Wladimir Putin allerdings bekräftigt, dass Deutschland die Gaslieferungen weiter in Euro oder Dollar bezahlen werde.

Im vorbörslichen Handel fielen die Aktien von Varta und SMA Solar auf. Die Papiere des Batterieherstellers Varta fielen auf Tradegate um 3,6 Prozent. Ein Händler bemängelte schwache Prognosen des Unternehmens. SMA Solar stiegen dagegen um ein Prozent. Hier wurde im Handel die Gewinnprognose des Herstellers von Solartechnik für das erste Quartal gelobt.

USA: – VERLUSTE – Der Optimismus über eine mögliche Entspannung im russischen Krieg gegen die Ukraine ist am Mittwoch geschwunden und damit auch die gute Stimmung an der US-Börse. Die Vortagesgewinne gingen zum Teil verloren. Der Dow Jones Industrial gab nach einem richtungslosen Start letztlich um 0,19 Prozent auf 35 228,81 Punkte nach. Am Dienstag hatte der bekannteste Wall-Street-Index noch um ein Prozent zugelegt. Der S&P 500 sank zur Wochenmitte um 0,63 Prozent auf 4602,45 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 verlor 1,10 Prozent auf 15 071,55 Zähler.

ASIEN: – Verluste – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag nachgegeben. In Japan fiel der Nikkei 225 zuletzt um knapp ein halbes Prozent. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland um 0,3 Prozent. In Hongkong fiel der Leitindikator Hang Seng um gut ein Prozent zu.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 157,12 -0,03%

DEVISEN: Der Euro hat am Donnerstag seine Erholung der vergangenen Tage fortgesetzt. In der Nacht kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1184 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt vor etwa einem Monat. Am Morgen betrug der Kurs 1,1160 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas niedriger auf 1,1126 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag blicken Anleger auf eine Reihe von Konjunkturdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Arbeitsmarktdaten aus Deutschland und für den gesamten Währungsraum auf dem Programm. In den USA werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt erwartet, die die Richtung für den am Freitag erwarteten monatlichen Jobbericht der Regierung vorgeben. Zur Geldpolitik äußern sich einige prominente Vertreter aus den Zentralbanken.

Euro/USD 1,1161 +0,03%

USD/Yen 122,2655 +0,36%

Euro/Yen 136,4705 +0,38%

ROHÖL: Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel von hohem Niveau aus deutlich gefallen. Am Markt wurde auf Spekulationen verwiesen, wonach die USA und andere Industrienationen erneut Erdöl aus ihren strategischen Reserven freigeben könnten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 107,89 US-Dollar. Das waren 5,56 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 6,96 Dollar auf 100,86 Dollar.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägen die USA, angesichts der hohen Erdölpreise bis zu 180 Millionen Barrel Rohöl aus ihrer strategischen Reserve freizugeben. Demnach wird darüber nachgedacht, über einen längeren Zeitraum je Tag etwa eine Million Fass Öl auf den Markt zu bringen, um so die Preise zu drücken. Begleitet werden soll der Schritt von einer politischen Initiative der Internationalen Energieagentur (IEA), die andere Industrieländer von ähnlichen Schritten überzeugen soll.

Am Donnerstag beraten auch die Förderländer im Verbund Opec+ über ihre kurzfristige Produktionspolitik. Es wird erwartet, dass die 23 Länder rund um Saudi-Arabien und Russland ihren Kurs moderater Produktionsausweitungen fortsetzen. Bisher zeigt sich der Ölverbund trotz des Krieges Russlands gegen die Ukraine geschlossen.

Brent 105,58 -5,86 USD

WTI 100,97 -6,85 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MISTER SPEX AUF 22 (25) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BOFA SENKT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 255 (283) USD – ‚NEUTRAL‘

– EXANE BNP HEBT FREENET AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM)

– EXANE BNP HEBT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM)

– GOLDMAN NIMMT COMMERZBANK MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 9,70 EUR

– GOLDMAN NIMMT DEUTSCHE BANK MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 18,70 EUR

– HSBC NIMMT ALSTRIA OFFICE MIT ‚HOLD‘ WIEDER AUF – ZIEL 14,60 EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 130 (160) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 183 (180) USD – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 60 (64) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– MORGAN STANLEY STARTET SARTORIUS MIT ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 83 (90) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT VECTOR GROUP AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL WEIGHT) – ZIEL 16 (12) USD

– BARCLAYS STARTET PEARSON MIT ‚EQUAL WEIGHT‘ – ZIEL 725 PENCE

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ORSTED AUF 610 (590) DKK – ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT TEMENOS AUF ‚UNDERPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 87 (112) CHF

– CREDIT SUISSE STARTET AVEVA GROUP MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 2680 PENCE

– CREDIT SUISSE STARTET DASSAULT SYSTEMS MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 36 EUR

– EXANE BNP HEBT TELIA AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERPERFORM)

– EXANE BNP SENKT KPN AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM)

– EXANE BNP SENKT TELENOR AUF ‚UNDERPERFORM‘

– EXANE BNP SENKT VODAFONE AUF ‚UNDERPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 715 (695) PENCE – ‚BUY‘

– GOLDMAN NIMMT BBVA MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 7,30 EUR

– GOLDMAN NIMMT CREDIT SUISSE MIT ‚NEUTRAL‘ WIEDER AUF – ZIEL 10,10 CHF

– GOLDMAN NIMMT SANTANDER MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 5 EUR

– GOLDMAN NIMMT UBS MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 27,90 CHF

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 270 (325) PENCE – ‚BUY‘

– HSBC HEBT STILLFRONT AUF ‚BUY‘ – ZIEL 53 SEK

– JEFFERIES STARTET VAR ENERGI MIT ‚BUY‘ – ZIEL 55 NOK

– JPMORGAN HEBT M&G AUF ‚NEUTRAL‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 250 (215) PENCE

– JPMORGAN HEBT MILLICOM AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 370 SEK

– JPMORGAN HEBT PHOENIX GROUP AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 800 PENCE

– JPMORGAN STARTET AMPLIFON MIT ‚NEUTRAL‘ – ZIEL 34 EUR

– MORGAN STANLEY STARTET SARTORIUS STEDIM BIOTECH MIT ‚EQUAL-WEIGHT‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk online)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:30 DEU: Edag Engineering, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Stemmer Imgaging, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 CHE: Syngenta, Jahreszahlen

08:00 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Süss Microtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen

08:30 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (9.30 h Call)

10:00 DEU: Jungheinrich, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: NordLB, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Bilanz-Pk (online)

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Adyen, Capital Markets Day

23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Jahreszahlen

DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Geschäftsbericht

DEU: Manz, Geschäftsbericht

DEU: GFT, Geschäftsbericht

DEU: Bike24, Geschäftsbericht

DEU: HomeToGo, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/22 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/22

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/22

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/22

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 02/22

08:00 GBR: BIP Q4/21 (2. Veröffentlichung)

08:30 CHE: BFS Detailhandelsumsätze 02/22

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/22

09:00 CHE: KOF Frühindikator 03/22

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/22

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 02/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/22 (vorläufig)

14:30 USA: Privater Konsum und Ausgaben 02/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/22

SONSTIGE TERMINE

10:30 BEL: Gipfeltreffen des Airline-Verbands A4E mit den Chefs von Lufthansa, Ryanair, IAG, Air France-KLM und Easyjet und dem Verkaufschef von Airbus

11:00 DEU: Sechste Runde der Tarifverhandlungen für öffentliche Banken

DEU/AUT: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den österreichischen Bundeskanzler, Karl Nehammer

+ 14.00 Empfang mit militärischen Ehren (Fototermin)

+ 15.15 gemeinsame Pk

DEU: Agrarministerkonferenz der Länder unter Vorsitz Sachsen-Anhalts

UKR/RUS: Weitere Entwicklung im Ukraine-Krieg

+ Kremlchef Putin trifft Vertreter von Gazprom und der russischen Zentralbank, um auf die Umstellung westlicher Zahlungen für Gas von Euro und Dollar auf Rubel zu drängen

+ Gespräche der Außenminister Russlands und Chinas, Lawrow und Wang Yi, über Ukraine-Krieg am Rande von Konferenz der Afghanistan-Anrainer

+ Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt den Nato-Jahresbericht vor

+ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht zum australischen Parlament

AUT: Online-Treffen des Ölkartells Opec+ zur weiteren Förder-Strategie

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Einzelhandelsumsatz, Februar

Monatsvergleich +0,5 +1,4

Jahresvergleich +6,3 +10,4

08.45 Uhr

Frankreich

Verbraucherpreise HVPI, März

Monatsvergleich +1,5 +0,5

Jahresvergleich +4,9 +4,2

09.55 Uhr

Deutschland

Arbeitslosenquote, März sb 5,0 5,0

11.00 Uhr

Eurozone

Arbeitslosenquote, Februar 6,7 6,8

Italien

Verbraucherpreise HVPI, März

Monatsvergleich +2,8 +0,8

Jahresvergleich +7,2 +6,2

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

BIP Q4. 2. Schätzung

Quartalsvergleich +1,0 +1,0*

Jahresvergleich +6,5 +6,5*

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 196 187 (in Tsd)

Persönliche Einnahmen, Feb +0,5 unv.

Konsumausgaben, Feb +0,5 +2,1

PCE-Kernindex gg VJ +5,5 +5,2

15.45 Uhr

Chicago-PMI, März 57,0 56,3 (in Pkt)

