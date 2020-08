VTG lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Schienenlogistikkonzern VTG (ISIN: DE000VTG9999) wird an diesem Dienstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. VTG will eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,95 Euro) ist dies eine Steigerung um knapp 16 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 44,90 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,45 Prozent.

Der Umsatz lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 auf Konzernebene mit 605,8 Mio. Euro um 1,1 Prozent über dem Halbjahreswert des Vorjahres (599,3 Mio. Euro), wie am 18. August berichtet wurde. Das EBITDA ging im ersten Halbjahr 2020 auf Konzernebene um 0,5 Prozent zurück (1. Halbjahr 2019: 247,0 Mio. Euro).

Die VTG Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Hamburg ist ein Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen mit aktuell mehr als 94.000 Eisenbahngüterwagen. VTG ist nach Firmenangaben Europas größter privater Vermieter von Güterwagen

Redaktion MyDividends.de