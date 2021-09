Vulkan auf La Palma spuckt weiter Lava und Asche

La Palma (Reuters) - Der am Sonntag ausgebrochene Vulkan auf der kanarischen Ferieninsel La Palma kommt nicht zur Ruhe.

Am Donnerstag spuckte er erneut Lava in den Himmel, während auf die umliegende Gegend ein giftiger Ascheregen niederging. Das Magma bahnte sich weiter seinen Weg Richtung Meer, wenn auch etwas langsamer als in den vergangenen Tagen. Auf seinem Weg hat es bereits etwa 200 Häuser sowie Schulen und Bananenplantagen zerstört. Die Behörden warnten die Menschen davor, ungewaschenes Obst und Gemüse zu essen. Es wurde damit gerechnet, dass sich in den kommenden Stunden eine Schwefeldioxidwolke nach Osten über den Rest des Kanarischen Archipels in Richtung der iberischen Halbinsel und das Mittelmeer bewegt.

Der Ausbruch am Wochenende hatte sich durch ein Erdbeben angekündigt. "Alles, was am Sonntag als etwas Außergewöhnliches begann, etwas Schönes zum Anschauen, wurde am nächsten Tag zu einer Tragödie", sagte Nancy, die ein Schmuckgeschäft besitzt. Viele ihrer Freund hätten alles verloren. "Unsere Herzen sind gebrochen."