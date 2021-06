W. R. Berkley erhöht die Dividende und schüttet eine Sonderdividende aus

Der amerikanische Versicherer W. R. Berkley Corp. (ISIN: US0844231029, NYSE: WRB) wird am 6. Juli 2021 eine vierteljährliche Dividende von 13 US-Cents an seine Aktionäre ausschütten (Record day ist der 25. Juni 2021). Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 8 Prozent erhöht.

W. R. Berkley schüttet damit auf das Jahr gerechnet 0,52 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 76,05 US-Dollar bei 0,68 Prozent (Stand: 15. Juni 2021). W. R. Berkley gab am Dienstag auch eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 0,50 US-Dollar bekannt. Die Zahlung erfolgt ebenfalls am 6. Juli 2021 (Record day: 25. Juni 2021).

Das Versicherungsunternehmen ist 1967 von William R. Berkley gegründet worden und ist auf die gewerbliche Schaden- und Unfallversicherung spezialisiert. Der Börsengang erfolgte 1973. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte W. R. Berkley einen Umsatz von 2,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,81 Mrd. US-Dollar). Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 229,53 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 4,42 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 20. April berichtet wurde.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 ein Plus von 14,50 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 13,38 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juni 2021).

Redaktion MyDividends.de