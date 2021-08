Wachstumsinvestoren sollten den Gründerbrief von Lemonade lesen

Technologie formt die globale Wirtschaft um und kann neue Chancen für neue Unternehmen schaffen.

Lemonade hat einen vielversprechenden Start hingelegt, aber diese Aktie ist nicht für jeden geeignet.

Die Mitbegründer von Lemonade geben zu, dass das Unternehmen etwas experimentell ist und keinen Fahrplan zum Erfolg hat.

Wichtige Punkte

Die Computertechnologie ist in den letzten zwei Jahrzehnten stark gewachsen und ihre Entwicklung hat eine Vielzahl neuer Tech-Imperien hervorgebracht - ganze Ökosysteme, die sich der Hardware und Software widmen, wie Microsoft, Apple und Alphabets Google.

Diese Fortschritte haben es für neue Unternehmen einfacher gemacht, dieselbe Transformationskraft anzuzapfen, um traditionelle Industrien zu verändern. Lemonade will eines dieser angewandten Technologieunternehmen sein und hat den massiven Versicherungsbereich im Visier. Die Mitbegründer sagten dies in einem Brief an die Investoren, als das Unternehmen vor einem Jahr an die Börse ging.

Es gibt viel zu gewinnen, wenn es Lemonade gelingt, diese alte Industrie zu stören, aber das Unternehmen selbst gibt zu, dass es keinen Fahrplan für den Erfolg gibt und es eine sehr holprige langfristige Reise sein wird. Gleichzeitig werden Wachstumsinvestoren aller Art davon profitieren, die Einblicke der Mitgründer in die vor ihnen liegende Chance zu lesen.

Die erste einer neuen Art von Versicherungsaktien?

Diese Veränderung hat die Geschäftslandschaft in den letzten paar Jahrzehnten stark verändert. Vertriebsmodelle wie Direct-to-Consumer und Software-as-a-Service, Cloud-basierte Statistik-Tools, ein digitales (oder manchmal auch nur digitales) Nutzererlebnis, neue Marketingkanäle im Internet und vieles mehr haben die Anforderungen an ein erfolgreiches Unternehmen neu gestaltet. Diese großen Wachstumstrends zeigen keine Anzeichen, dass sie nachlassen.

Wie die Lemonade-Mitgründer Daniel Schreiber und Shai Wininger in ihrem Gründungsbrief erklärten, sind diese unzähligen Veränderungen der Grund, warum sie ein neues Versicherungsunternehmen von Grund auf gründeten, anstatt ein Tech-Service-Unternehmen zu starten, um zu versuchen, „etablierte Unternehmen durch diese bedeutsamen Veränderungen zu leiten.“ Wie Schreiber und Wininger betonen, haben diese Veränderungen in der Vergangenheit bereits zu Umwälzungen in der globalen Wirtschaft geführt und es gibt keinen Grund zu glauben, dass die technologische Revolution und die neuen Tech-Giganten, die sie in diesem Prozess geschaffen haben, dies nicht auch wieder tun werden.

Aber die Sache ist die: Lemonade selbst gibt zu, dass es keinen Fahrplan gibt, um den massiven und tief verwurzelten Status Quo der Versicherungsbranche zu stören. Hier ist eine Schlüsselzeile aus dem Brief der Mitbegründer, die jeder Investor lesen sollte, bevor er diese Aktie kauft (oder mehr davon kauft).

Lemonade ist nicht jedermanns Sache, weshalb wir unseren Ansatz skizzieren wollten, in der Hoffnung, dass Investoren, die unsere Denkweise teilen, von Lemonade angezogen werden, während diejenigen, die das nicht tun, ihr Glück woanders suchen werden.

Das ist ein wichtiger Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte. Wenn du dich von bahnbrechenden Experimenten, einem sehr volatilen Kurs und einem ultralangen Zeithorizont, in dem du geduldig sein kannst (oder die Schwankungen von Monat zu Monat, Quartal zu Quartal und Jahr zu Jahr ignorieren kannst) nicht angezogen fühlst, solltest du die Finger von Lemonade lassen. Es gibt da draußen mehr sichere Wetten auf bereits etablierte Wachstumsthesen, die neue Technologien nutzen, sowohl in der Finanzbranche als auch anderswo.

Behalte diese Kennzahlen im Auge

Wenn du dich von Lemonades ehrgeizigen Plänen angesprochen fühlst, bist du nicht allein. Schließlich ist die globale Versicherungsbranche jedes Jahr Billionen von Dollar wert und die Praktiken sind immer noch dieselben wie im 20. Jahrhundert. Ein erfolgreicher disruptives Unternehmen (Lemonade oder jemand anderes) könnte eine Menge zu gewinnen haben.

Lemonade hat einen guten Start hingelegt und baut eine junge Kundenbasis auf, von der aus neue Produkte gestartet werden können - wie der Vorstoß in die Autoversicherung später im Jahr 2021. Die Verluste sind im Moment hoch, aber das ist nicht ungewöhnlich für ein Unternehmen, das absichtlich Kapital aus seiner Bilanz verbraucht, um das Wachstum zu maximieren. Schließlich werden Unternehmen in erster Linie nach der zukünftigen Fähigkeit bewertet, Bargeld zu generieren, und nicht nach dem Bargeld, das sie im Moment zur Verfügung haben. Mit diesen Worten sind hier einige wichtige Kennzahlen, die man in dieser Phase des Lebenszyklus von Lemonade im Auge behalten sollte:

In-Force-Prämie (IFP), oder der Wert der Zahlungen, die von den versicherten Kunden für die noch nicht stornierten oder abgelaufenen Policen gesammelt werden. Lemonades IFP im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 91 % auf 297 Millionen US-Dollar.

Gesamtkunden und Prämie pro Kunde. Die Gesamtkundenzahl von Lemonade stieg im zweiten Quartal um 48% auf knapp über 1,2 Millionen und die Prämie pro Kunde stieg auf Jahresbasis um 29% auf 246 US-Dollar.

Bereinigtes EBITDA, oder Gewinn (Gewinn) vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Beim EBITDA werden nicht zahlungswirksame Aufwendungen herausgerechnet, um zu bewerten, wie viel Liquidität das Unternehmen in jedem Quartal verbraucht oder generiert. Diese Kennzahl wird verwendet, um den Fortschritt eines Unternehmens auf dem Weg zur endgültigen Gewinnspanne zu bewerten. Der bereinigte EBITDA-Verlust betrug im zweiten Quartal 40,4 Millionen US-Dollar.

Gesamte Barmittel, Äquivalente und Investitionen (abzüglich der beschränkten Barmittel, die das Unternehmen als Reserve für die Zahlung von Ansprüchen hält). Die Verluste werden diesen Betrag im Laufe der Zeit allmählich abbauen. Lemonade hatte Ende Juni 2021 995 Millionen US-Dollar, etwas mehr als sechs Jahre an Reserven, wenn man den bereinigten EBITDA-Verlust von Q2 durchschnittlich pro Jahr nimmt.

Dies ist keine erschöpfende Liste von finanziellen Kennzahlen, anhand derer man Lemonades Erfolg beim Aufbau einer neuen Art von Versicherungsgeschäft beurteilen kann, aber ein Anfänger muss sich nicht zu sehr an den Feinheiten aufhängen. Wie bereits im Brief der Mitgründer erwähnt, handelt es sich um eine Art von Experiment. Gelegentlich nach den Fortschritten zu schauen, ist für den Moment gut genug. Wenn du dich mit dieser Strategie unwohl fühlst, ist Lemonade nicht die richtige Aktie für dich. Und selbst wenn du kaufst, denke daran, den Einsatz klein zu halten und sie mit der Zeit wachsen zu lassen, wenn Lemonade beweist, dass es zumindest einen Teil des Status Quo in der Versicherungswelt stören kann.

Der Artikel Wachstumsinvestoren sollten den Gründerbrief von Lemonade lesen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied im Vorstand von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Nicholas Rossolillo auf Englisch verfasst und am 21.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Apple, Lemonade,und Microsoft. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long März 2023 $120 Calls auf Apple und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

