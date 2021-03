Wacker Chemie erhöht die Dividende kräftig

Der bayerische Spezialchemiekonzern Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881) will für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorschlagen, wie der MDAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,50 Euro) um 300 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 109,50 Euro bei 1,83 Prozent. Die virtuelle Hauptversammlung soll am 12. Mai 2021 stattfinden.

Wie der Münchner Konzern am Dienstag (die vorläufigen Zahlen wurden bereits Anfang Februar publiziert) bei der Vorlage seines Geschäftsberichts weiter berichtet, belief sich der Umsatz im Jahr 2020 auf 4,69 Mrd. Euro (2019: 4,93 Mrd. Euro). Das sind 5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Insbesondere im 2. Quartal 2020 ging der Umsatz deutlich zurück. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) betrug 666,3 Mio. Euro (2019: 783,4 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge lag bei 14,2 Prozent (2019: 15,9 Prozent). Unter dem Strich lag das Jahresergebnis bei 202,3 Mio. Euro (2019: -629,6 Mio. Euro).

Das Unternehmen will seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigern. Verantwortlich dafür sind vor allem höhere Absatzmengen. Das EBITDA des Konzerns wird im Vergleich zu 2020 voraussichtlich um 10 bis 20 Prozent steigen. Der Jahresüberschuss soll deutlich über dem Vorjahr liegen.

Wacker Chemie ist in den Bereichen Silicone, Polymere, Life Sciences und Polysilicium tätig. Es werden rund 14.300 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de