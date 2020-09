WALGREENS BOOTS ALLIANCE - Die Stops waren schlecht gewählt

Mit einem Minus von 38 % in diesem Jahr zählt die Aktie von Walgreens Boots Alliance zu den schwächsten Titeln im Dow Jones. Die Aktie von Chevron weist ebenfalls ein Minus von 38 % auf, nur Boeing ist mit einer Kurshalbierung noch schlechter dabei. Ende Juli gab ich das letzte Update zu Walgreens ab und wiederholte das zweite Abwärtsziel bei 36,65 USD. Doch ehe die Aktie dieses Kurslevel erreichte, drehte sie noch einmal nach oben und riss beide Stop-Varianten bei 41,89 und 43,81 USD. Dass auch der höhere der beiden Stops abgeholt wurde ist umso bitterer, da diese Marke nur auf Intraday-Basis erreicht wurde und die Aktie in der Folge wie ein Stein fiel. Aber das ist Chartanalyse, das ist Trading. Manchmal fliegt man durch solche Spikes unglücklich aus einer Position.

Mit dem in diesem Monat markierten neuen Jahrestief wurde die übergeordnete Abwärtsbewegung bei dem Dow-Jones-Titel noch einmal untermauert. Kurzfristig kann es aber zu einer Kurserholung kommen. Als charttechnische Hürden dienen zunächst das Niveau bei 36,65 USD und darüber vor allen Dingen die Zone zwischen dem letzten Hochpunkt im Chart bei 37,28 USD und dem EMA50 bei 38,20 USD. Im Idealfall zieht die Aktie noch einmal in den Bereich des roten Balkens im Chart und prallt von dort aus wieder zur Unterseite ab. Ein mittelfristiger Zielbereich in Form eines (Rest-)Gaps lässt sich zwischen 31,88 und 31,21 USD nennen.

Oberhalb des EMA50 könnten indes die Bullen die Erholung noch etwas ausdehnen, beispielsweise in Richtung der ehemaligen Unterstützung bei 39,83 USD, die nun als Widerstand fungiert, bis hin zum übergeordneten Abwärtstrend bei derzeit 44,50 USD. Eine abgeschlossene Bodenbildung im Chart liegt in jedem Fall noch nicht vor.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 136,87 139,12 142,67 Ergebnis je Aktie in USD 4,31 0,78 3,85 KGV 8 46 9 Dividende je Aktie in USD 1,78 1,85 1,89 Dividendenrendite 4,92 % 5,12 % 5,23 % *e = erwartet

