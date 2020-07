WALGREENS BOOTS ALLIANCE - Gruselzahlen, Gruselchart

Vor gut einer Woche stellte ich die Walgreens-Aktie als schwachen Titel im Dow Jones vor. Interessant waren hier die deutlich abweichenden Muster zu vielen anderen US-Titeln. Verglichen mit dem Gesamtmarkt präsentierte sich die Aktie erschreckend schwach. Heute gab es auch die fundamentale Begründung für die Underperformance. Das Management lieferte einen erschreckenden Quartalsbericht ab.

Nachdem in der Vorjahresperiode noch ein Gewinn von 1,03 Mrd. USD oder 1,13 USD je Aktie angefallen war, verbuchte Walgreens in den abgelaufenen drei Monaten (März bis Mai) einen Verlust von 1,71 Mrd. USD oder 1,95 USD je Aktie. Selbst um Einmalkosten bereinigt, lag das Ergebnis mit einem Gewinn von 0,83 USD je Aktie meilenweit hinter der Analystenprognose von 1,19 USD je Aktie. Die Coronakrise schlug mit 700 bis 750 Mio. USD an Kosten zu Buche, vorrangig gar nicht in den USA, sondern in Großbritannien. Alleine im April brachen die Umsätze auf der Insel um 85 % ein, was zu Aufwendungen von 2 Mrd. USD führte.

Das Management reagiert nun mit scharfen Maßnahmen, um das Ruder wieder herumzureißen. Aktienrückkäufe werden ausgesetzt. 7 % der Belegschaft bzw. 4.000 Mitarbeiter werden entlassen. Der adjustierte Gewinn je Aktie dürfte 2020 nur mehr in einer Range zwischen 4,65 bis 4,75 USD liegen. Analysten hatten bislang einen Gewinn je Aktie von durchschnittlich 5,41 USD erwartet. Die Walgreens-Aktie fällt heute nahezu zweistellig und führt die Verliererliste im Dow Jones an.

Der Short-Fahrplan ist folglich intakt, der zwischenzeitliche Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends war allerdings unschön, weshalb das Setup nur sehr schwer zu handeln war. Nun bieten sich Stopps über dem Zwischenhoch bei 43,81 USD an. Das nächste Ziel lautet 36,65 USD, im weiteren Jahresverlauf kann es auch noch deutlich tiefer gehen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 136,87 139,17 143,08 Ergebnis je Aktie in USD 4,31 4,03 4,97 KGV 9 10 8 Dividende je Aktie in USD 1,78 1,86 1,95 Dividendenrendite 4,62 % 4,83 % 5,06 % *e = erwartet

