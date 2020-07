WALGREENS BOOTS ALLIANCE - Weiter schwach auf der Brust

Anders als bei vielen Titeln findet man mit Blick auf die Entwicklung im ersten Halbjahr beim Dow-Jones-Wert Walgreens Boots Alliance ausnahmsweise einmal etwas andere Kursmuster. Doch das hat keine positiven Gründe. Denn die technische Schwäche des Titels ist erschreckend. Ausgehend vom Märztief erholte sich die Aktie zwar deutlich, wurde aber nahezu ebenso schnell wieder abverkauft. Hier liegt folglich der erste Unterschied zum Gesamtmarkt. Während viele Aktien das Q1-Tief nicht mehr unterboten haben, drehten die Bären bei Walgreens auch im abgelaufenen zweiten Quartal voll auf. Erst im Mai markierte der Titel ein markantes Zwischentief und erholte sich wieder.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Der übergeordnete Abwärtstrend seit November 2019 ist voll intakt, auch ist die Konsolidierung seit dem Erholungshoch im Juni intakt. Eine Kurszielsenkung durch Bank of America Securities von 44 auf 43 USD je Aktie bremst den Wert heute am EMA50 aus, wo sich eine bärische Reversalkerze ausbildet. Bleibt es auch bis zum Handelsschluss dabei, könnte der Wert die übergeordnete Abwärtsbewegung fortsetzen. Das Junitief bei 39,83 USD stellt in diesem Fall das erste Ziel dar, darunter droht ein Abverkauf bis zum Jahrestief bei 36,65 USD.

Ein Schlusskurs über dem EMA50 bei aktuell 42,90 USD könnte dagegen für etwas Entspannung in Richtung 44,50 USD sorgen. Wird diese Hürde genommen, wäre ein Test des beschriebenen Abwärtstrends möglich. Viel gewonnen hätten die Käufer übergeordnet aber selbst in diesem Szenario nicht. Von einer abgeschlossenen Bodenbildung und Trendwende ist die Aktie derzeit sehr weit entfernt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 136,87 139,11 143,06 Ergebnis je Aktie in USD 4,31 4,07 4,97 KGV 10 10 8 Dividende je Aktie in USD 1,78 1,85 1,95 Dividendenrendite 4,27 % 4,44 % 4,68 % *e = erwartet

Walgreens Boots Alliance

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)