WALT DISNEY - Ausbruch wird vorbereitet

Die Aktie von Walt Disney markierte im März 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 203,02 USD. Anschließend folgte eine Abwärtsbewegung bis nahe an den EMA 200.

Seitdem formte sich eine flache Aufwärtsbewegung. In kurzen Rallyschüben zog der Wert an die Widerstandszone zwischen 186,29 USD und 187,58 USD an. Diese Widerstandszone liegt knapp unter dem log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab März 2021. Vor wenigen Tage drang der Wert erneut in diese Widerstandszone ein.

Bei den beiden anderen Anstieg an diese Zone fiel die Aktie kurz, aber heftig zurück. Dieses Mal ist die Abwärtsbewegung bisher deutlich langsamer. Zudem gab es gestern deutliche Gegenwehr. Die Aktie bildete eine lange weiße Kerze aus. Eine solche Kerze gab es nach den beiden vorherigen Abprallern erst in der Nähe bzw. auf dem Aufwärtstrend. Davon ist der Wert aber noch ein gutes Stück entfernt.

Steht ein Ausbruch an?

Der gestrige Anstieg ist ein erster, aber deutlicher Hinweis, dass die Aktie von Walt Disney in Kürze über die Widerstandszone zwischen 186,29 bis 187,58 USD bzw. über das log. 61,8 % Retracement bei 188,46 USD ausbrechen dürfte. Gelingt der Ausbruch, wäre Platz für eine Rally an das Allzeithoch.

Sollte der Wert aber das gestrige Tagestief bei 181,10 USD durchbrechen, dann bestünde die Gefahr eines erneuten Rücksetzers auf den Aufwärtstrend bei aktuell 174,35 USD.

Fazit: Die Aussichten auf einen baldien Ausbruch und eine Rally an das Allzeithoch stehen gut

