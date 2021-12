Walton Global gibt Genehmigung von 63,7 Millionen USD zur Verteilung an Investoren bekannt

Walton Global, ein Immobilieninvestment- und Flächenmanagementunternehmen mit einem verwalteten Vermögen in Höhe von 3,4 Mrd. USD, freut sich, eine Ausschüttung von 63,7 Millionen CAD an Investoren bekanntzugeben; darunter: WIGI Restructured Bond Corporation (WIGI RBC), McConachie Management Corporation und Roll-up Corporation (RUC). Die Ausschüttungen sollen im Dezember 2021 erfolgen.

Roll-Up Corporation (RUC)

Die Ausgabe von 55 Millionen CAD wurde am 15. November 2021 von der Walton-managed Roll-Up Corporation (RUC) genehmigt. Die Beträge wurden am 1. Dezember 2021 an die Aktionäre der RUC ausgezahlt. Dies ist die dritte Ausschüttung an RUC-Investoren, wobei diese Ausschüttung 0,082 USD pro Aktie entspricht. RUC-Investoren haben seit Gründung in 2018 Beträge in Höhe von insgesamt 104 Mio. CAD erhalten.

Die RUC ist durch den Zusammenschluss von 134 kanadischen Organisationen mit Tätigkeitsbereich Grundstücksverwaltung vor der Erschließung entstanden und hat mehr als 28.141 Aktionäre. Das Unternehmen besitzt Anteile an 15.622 Morgen an Baugrundstücken in Wachstumsmärkten in den USA und Kanada.

McConachie Asset Management Corporation

Im Auftrag von McConachie Asset Management Corporation werden am 10. Dezember 2021 insgesamt 2,5 Mio. CAD an Aktionäre ausgeschüttet.

Die Summe in Höhe von 2,5 Mio. CAD ist die dritte Ausschüttung an Aktionäre in 2021. Die Ausschüttung setzt sich zusammen aus Kapital- und Zinszahlungen, welche pro rata an Aktionäre ausgezahlt werden. Bisher wurden Kapital- und Zinszahlungen in Höhe von 64,9 Mio. CAD an Anleger der McConachie Asset Management Corporation geleistet.

McConachie ist ein Wohnbauprojekt in Edmonton (Alberta, Kanada), bei dem Walton Projektleiter ist. Walton hat alles daran gesetzt, dieses Projekt weitestgehend bis Anfang 2022 abzuschließen.

WIGI Restructured Bond Corporation (WIGI RBC)

Am 31. Dezember 2021 wird WIGI RBC eine Auszahlung in Höhe von 6,2 Mio. CAD vornehmen. Die anteilige Auszahlung von WIGI RBC ist die zweite im Jahr 2021. Aktionäre von WIGI RBC haben insgesamt Beträge von ca. 18,9 Mio. CAD ausgezahlt bekommen.

Der WIGI Restructured Bond Corporation verfügen über kanadische Vermögenswerte, wwie Flächenwirtschafts- und Flächenmanagementprojekte in Alberta und Ontario.

Walton prognostiziert, dass sich in 2022 weitere Gelegenheiten ergeben werden, sodass weitere Ausschüttungen an Aktionäre dieser Unternehmen erfolgen werden.

