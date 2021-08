Wann #Gold und #Silber wieder glänzen könnten - n-tv Zertifikate vom 06.08.2021

Replaced by the video

Es bleibt bei den niedrigen Zinsen und es bleibt bei den Sorgen, dass es wegen der Delta-Variante Börsen-Turbulenzen geben wird. Also müssten Anleger in den sicheren Hafen der Edelmetalle flüchten. Doch ganz so einfach ist es nicht. Warum kommt der Goldpreis selbst mit der steigenden Inflation nicht vom Fleck? Wie verhält sich Silber im Vergleich zu Gold? Über nötige Impulse für die Edelmetalle und wie Anleger mit Hebelstrategien auch von kleinen Kursbewegungen profitieren können, spricht Bianca Thomas mit Matthias Hüppe von der HSBC.►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6056yc4pE►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6057yc4p1 #zinsen #edelmetalle #trading