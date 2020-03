Warburg-Chefvolkswirt Klude: An einer globalen Rezession führt kein Weg vorbei

Klude verweist auf die Probleme, die es in vielen Ländern gibt. In Deutschland dürfte eine Welle an Hilfsanträgen auf die staatliche Förderbank KfW zukommen. Die KfW selbst spricht von bis zu 100.000 Anträgen. Eine Zahl, die Klude für realistisch hält. Besonders betroffen dürfte der Dienstleistungssektor sein.

Auch in den USA rechnet der Chefvolkswirt von M.M. Warburg mit massiven Auswirkungen. Die Arbeitslosenquote dürfte seiner Meinung nach zumindest kurzfristig deutlich ansteigen.

Wie Klude die Maßnahmen von Regierungen und Notenbanken einschätzt, erfahren Sie im folgenden Interview.

