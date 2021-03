Warburg Research senkt Ziel für Hypoport auf 480 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hypoport vor detaillierten Zahlen zum abgelaufenen Jahr von 486 auf 480 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Finanzdienstleisters dürfte ein Rekordquartal gewesen sein, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im laufenden Jahr sollte die Umsatzentwicklung jedoch schleppend verlaufen. Seine kurzfristigen Annahmen seien wohl zu ambitioniert, auch wenn die langfristigen Aussichten weiter gut seien./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.