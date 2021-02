Warburg senkt Dialog Semiconductor auf 'Hold' - Ziel 67,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Dialog Semiconductor angesichts einer Übernahmevereinbarung mit dem japanischen Konzern Renesas von "Buy" auf "Hold" abgestuft, während das Kursziel von 63 auf den Angebotspreis in Höhe von 67,50 Euro angehoben wurde. Analyst Robert-Jan van der Horst empfiehlt den Anlegern in einer am Montag vorliegenden Studie, die Offerte anzunehmen. Bis der Andienungsprozess beginnt, sei es nun ratsam, die Aktie zu halten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 11:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.