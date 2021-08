Warnung vor Zwischenfall bei Seeschifffahrt im Golf von Oman

Dubai (Reuters) - Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist es nach Angaben der Seeschifffahrtsleitung UKMTO zu einem Zwischenfall gekommen.

Die Aufsicht forderte am Dienstag Schiffe in einem Gebiet rund 60 Seemeilen östlich des Emirats Fudschaira zu äußerster Vorsicht auf. UKMTO machte zunächst keine Angaben zu dem Schiff oder mehreren Schiffen, die an dem Vorfall beteiligt waren. Aus Refinitiv-Schiffverfolgungsdaten geht allerdings hervor, dass der unter der Flagge Singapurs in dem Gebiet fahrende Chemietanker "Golden Brilliant" ein automatisches Status-Signal gesendet hat, laut dem das Schiff aufgrund außergewöhnlicher Umstände manövrierunfähig sein soll.

Die Lage in der Region ist nach einem Angriff auf einen Öltanker eines israelischen Betreibers angespannt. Israel hat deswegen mit Konsequenzen gedroht.