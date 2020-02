Warren Buffett: 128 Milliarden Dollar auf der hohen Kante, aber wohin damit? – Berkshire Hathaway Zahlen fallen gemischt aus

Schon seit einger Zeit warten alle Anleger auf den nächsten Schachzug des Orakels aus Omaha. Wenn Warren Buffett die Schatulle aufmacht, dann wird nämlich immer genau hingeschaut, wo der Starinvestor einsteigt. Allerdings ist es schon etwas länger her, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway groß bei einem US-Konzern eingestiegen ist.

Mittlerweile hat Buffett 128 Milliarden Dollar zu verfügung – ein geeignetes Einstiegsziel aber immer noch nicht gefunden. In seinem Brief an die Investoren beklagt sich das Orakel aus Omaha erneut, dass Berkshire immer noch kein attraktives Akquisitionsziel auf dem Radar hat: „Die Möglichkeiten für größere Akquisitionen mit den von uns geforderten Eigenschaften sind rar,“ schrieb Warren Buffett in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway.

Zahlen fallen gemischt aus

Die Umsätze der Beteiligungsgesellschaft zogen 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 247, 84 Milliarden Dollar auf 254,61 Milliarden Dollar an. Obwohl sich das Ergebnis durchaus sehen lassen kann, lag Berkshire Hathaway damit unter den Erwartungen. Die Analysten hatten im Schnitt mit 286,75 Milliarden Dollar gerechnet.

Gewinn zieht kräftig an

Unter dem Strich verdiente der Buffett-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 81,4 Milliarden. Im Vergleich zu 2018 eine kräftige Steigerunh. Hier standen unterm Strich nur 4,02 Milliarden Dollar in den Büchern.

Bei operativen Ergebnis hat sich Berkshire Hathaway 2019 allerdings verschlechtert. Mit rund 24 Milliarden Dollar lag der Wert klar unter den 37,4 Milliarden Dollar, die im Vorjahreszeitraum in den Büchern standen. Dazu ist allerdings anzumerken: 2018 hatte Berkshire Hathaway von Steuereffekten profitiert.

Von Markus Weingran

Foto: Krista Kennell / Shutterstock.com

