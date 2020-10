Warren Buffett & Berkshire Hathaway: Wird das Apple-Aktienpaket jetzt zur Renditebremse?

Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ist in gewisser Weise All-In in Apple investiert. Der legendäre Kultkonzern aus Cupertino repräsentierte zwischenzeitlich die Hälfte des börsennotierten Portfolios der Buffett-Holding. Man konnte sogar Thesen lesen, dass Berkshire Hathaway eigentlich bloß noch von der Apple-Beteiligung und Cash maßgeblich definiert wird.

Eine Meinung, die etwas überspitzt sein mag. Trotzdem lässt sich eine starke Konzentration definitiv nicht leugnen. Jetzt wiederum gibt es erste Auswertungen, die besagen: Apple könnte in der kommenden Dekade sogar zu einer regelrechten Renditebremse für Berkshire Hathaway und Warren Buffett werden. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren dazu wissen müssen.

Apple ist definitiv kein Leichtgewicht mehr …

Genauer gesagt ist es jetzt die US-Ausgabe des Business Insider, die diese Meinung in den Raum geworfen hat. Allerdings nicht einfach nur so und auch nicht gemessen an fundamentalen Kennzahlen. Nein, sondern die Historie großer und weltweit führender Konzerne lege eine solche Erkenntnis nahe.

Demnach hätte eine Auswertung von Dimensional Funds Advisors ergeben, dass die Top 10 der größten börsennotierten Gesellschaften allesamt über längere Zeiträume den Markt nicht schlagen konnten. Auf Sicht von fünf Jahren läge das Minus bei 1,1 % im Vergleich zum Benchmark. Die Underperformance betrage sogar 1,5 %, wenn wir einen Zeitraum von zehn Jahren betrachten. Beziehungsweise betrachtet haben. Die Auswertung ist im Endeffekt ein Backtest der Performance solcher Größen in einem doch statistisch aussagekräftigen Zeitraum zwischen 1927 und 2019. Eine bemerkenswerte Erkenntnis.

Warren Buffett und Berkshire Hathaway haben in den letzten Jahren zwar richtig gelegen. Die FAANG-Aktien hätten es demnach im letzten Jahrzehnt auf eine Rendite von 30 % pro Jahr auf annualisierter Basis gebracht. Der Blick in die Zukunft verheißt jedoch, zumindest gemäß dieser Auswertung, nichts Gutes.

Warren Buffett wird das wissen …

Aber was bedeutet das für Warren Buffett, Berkshire Hathaway und auch die Apple-Beteiligung? Wenn du mich fragst, für den Moment erst einmal kaum etwas. Das Orakel von Omaha wird diese Statistik vermutlich ebenfalls wahrnehmen. Oder das Renditepotenzial für sich berechnen. Trotzdem glaube ich kaum, dass das eine Abkehr von Apple bedeuten wird.

Warren Buffett ist langfristig überzeugt von Apple, und das aus unternehmensorientierter Perspektive. Das heißt, die zu erwartende Rendite der nächsten fünf oder zehn Jahre spielt eher eine untergeordnete Rolle. Bei Berkshire Hathaway setzt der Starinvestor hingegen weiterhin darauf, dass Apple konsequent Smartphones, Smart Watches und andere Unterhaltungselektronik sowie die Services an die Verbraucher bringen kann. Und dass über Jahre und Jahrzehnte hinweg solide Gewinne und Dividenden eintrudeln werden. Das ist seine gewohnt unternehmensorientierte Perspektive. Warren Buffett sieht sich schließlich als Unternehmer, nicht als Investor. Die Rendite folgt seiner Ansicht nach dem langfristigen Erfolg.

Zudem sollten Foolishe Investoren bedenken, dass Warren Buffett trotz Apple-Konzentration noch immer viel Flexibilität in Form von Cash besitzt. Das Orakel von Omaha sitzt weiterhin auf über 100 Mrd. US-Dollar in Cash. Wenn es Buffett schafft, diesen hohen Einsatz renditestark zu investieren, kann der Apple-Einfluss langfristig reduziert werden.

Ein Risiko, zweifelsohne

Die Beteiligung an Apple ist daher gewiss ein Risiko, das Foolishe Investoren bei Berkshire Hathaway würdigen sollten. Allerdings eines, das gewiss auch Warren Buffett sieht. In all seinen Formen und Ausprägungen. Trotzdem gibt es auch positive Aspekte, wie beispielsweise der hohe Cash-Anteil und Warren Buffetts Weitsicht: Immerhin ist die gigantische Apple-Beteiligung das Ergebnis einer in den letzten Jahren sehr erfolgreichen Investition.

