Warren Buffett sendet gemischte Signale über den Aktienmarkt

Es steht außer Frage, dass sich Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett seinen Platz unter den größten Investoren aller Zeiten verdient hat. In den letzten 65 Jahren hat das Orakel von Omaha, wie er inzwischen genannt wird, sein Nettovermögen von etwa 10.000 US-Dollar auf über 88 Mrd. US-Dollar gesteigert. Allerdings sind in dieser Zahl die zig Milliarden nicht enthalten, die er im Laufe der Jahre großzügig für wohltätige Zwecke gespendet hat.

Buffett hat auch dazu beigetragen, für seine Aktionäre einen Wert von mehr als 400 Mrd. US-Dollar zu schaffen. Berkshire Hathaway hat mehr als fünf Dutzend Unternehmen unter Buffetts Führung erworben und verfügt derzeit über ein Anlageportfolio von 48 Wertpapieren, das am vergangenen Wochenende 247 Mrd. US-Dollar wert war.

Buffetts Anlagestrategie hat sich als einfach, aber effektiv erwiesen. Er sucht nach bewährten und vertrauenswürdigen Unternehmen, die Wettbewerbsvorteile bieten, kauft sie dann auf und hält sie für sehr lange Zeiträume. Man könnte sicherlich sagen, dass seine optimistischen Ansichten über die US- und Weltwirtschaft diese Buy-and-Hold-Philosophie nur gefördert haben.

Allerdings hat Warren Buffett in letzter Zeit gemischte Signale in Bezug auf den Aktienmarkt ausgesendet und das hat die Anleger zu Recht beunruhigt.

Das Orakel von Omaha investiert sein Geld nicht

Der Bargeldbestand von Berkshire Hathaway erreichte am Ende des dritten Quartals einen neuen Rekord von 128,2 Mrd. US-Dollar. Da Buffett seit der Übernahme von Precision Castparts vor vier Jahren keine größere Übernahme getätigt hat, ist der Kontostand von Berkshire Hathaway noch weiter angewachsen.

Warum gibt Buffett sein Geld nicht aus? Das hat er im jährlichen Brief an die Aktionäre von 2019 dargelegt:

„In den kommenden Jahren hoffen wir, einen Großteil unserer überschüssigen Liquidität in Unternehmen zu investieren, die Berkshire dauerhaft besitzen wird. Die unmittelbaren Aussichten dafür sind jedoch nicht gut: Die Preise sind himmelhoch für Unternehmen mit guten langfristigen Aussichten.“

Dies ist nichts anderes als eine elegante Art zu sagen, dass Buffett plant, dieses Kapital für Investitionszwecke zu nutzen oder vielleicht Übernahmen in Erwägung zieht, dass aber die Preise im Moment einfach nicht stimmen. Buffett kritisiert selten die US-Wirtschaft oder die Bewertungen, aber ihn schreiben zu sehen, dass die Preise für Unternehmen mit anständigen langfristigen Aussichten himmelhoch sind, deutet darauf hin, dass er in Bezug auf den Aktienmarkt, so negativ eingestellt ist, wie es ihm nur möglich ist.

Darüber hinaus hat sich Buffett in letzter Zeit nicht entschieden, einen Großteil der Aktien von Berkshire Hathaway zurückzukaufen, und hat mehr verkauft, als er gekauft hat, wie aus der letzten 13F-Anmeldung bei der SEC Commission (SEC) hervorgeht.

Buffett hat Berkshire Hathaway so positioniert, dass das Unternehmen vom zyklischen Wachstum profitieren kann

Hier werden die Dinge interessant. Obwohl es überdeutlich ist, dass Buffett sich Sorgen um die Bewertungen macht, hat er auch die Zusammensetzung des Investitionsportfolios von Berkshire Hathaway geändert, um von der wachsenden US- und Weltwirtschaft zu profitieren. Mit anderen Worten, obwohl die Preise für hochwertige Unternehmen „himmelhoch“ sind, hat er das Engagement von Berkshire in zyklischen Unternehmen stetig verschoben.

So stieg beispielsweise zwischen dem dritten Quartal 2011 und dem dritten Quartal 2019 der Prozentsatz des in Finanzwerten, Buffetts liebstem Sektor, gebundenen Kapitals von 32 auf 46 %. Die 47,37 % des investierten Kapitals, die im zweiten Quartal 2019 in Finanzwerte investiert wurden, waren der höchste Prozentsatz, den wir seit dem dritten Quartal 2006 für diesen Sektor gesehen haben!

Die Bank of America zum Beispiel ist mit 947,8 Mio. Aktien, die einen Marktwert von 31,1 Mrd. US-Dollar ausmachen, zur zweitgrößten Holding von Berkshire geworden. Die Bank of America hat die Prozesskosten aus dem frühen Teil der 2010er-Jahre inzwischen hinter sich gelassen und profitiert von den niedrigeren Nichtzins-Ausgaben und den historisch niedrigen Kreditzinsen. Berkshire-Aktien wie BofA, JPMorgan Chase und US Bancorp, die alle in den letzten Jahren hinzugekommen sind, stellen eine Wette auf weiteres Wirtschaftswachstum dar.

Warren Buffett hat sich durch seine Beteiligungen an Apple auch im Bereich Technologie engagiert. Seit 2016 hat Berkshire ein Paket von fast 249 Mio. Aktien von Apple aufgebaut, das am vergangenen Wochenende einen Wert von 77 Mrd. US-Dollar hatte. Obwohl Apple über einen eigenen Barbestand von 207 Mrd. US-Dollar verfügt und immer mehr auf Dienstleistungen und Wearables angewiesen ist, ist das Unternehmen dank seines Hauptumsatzträgers, dem iPhone, immer noch überwiegend ein zyklisches Geschäft.

Buffett hat derzeit rund drei Viertel seines investierten Kapitals in den stark zyklischen Finanz- und Informationstechnologiesektoren gebunden.

Die nächste 13F-Anmeldung könnte weitere Anhaltspunkte bieten

Also, was heißt das? Macht sich Buffett Sorgen um hohe Bewertungen oder ist er auf die Wirtschaft fixiert und positioniert Berkshire, um von diesem rekordverdächtigen Expansionszyklus zu profitieren?

Vielleicht liegt die Antwort irgendwo dazwischen. Buffett mag zwar eine nahezu konkurrenzlose Bilanz beim Investieren haben, aber er ist auch ein Mensch und hat sich in der Vergangenheit als fehlbar erwiesen. Vielleicht ist er genauso unsicher in Bezug auf die mittelfristige Zukunft der Börse und der US-Wirtschaft wie der Rest von uns.

Was wir wissen, ist, dass die bevorstehende Veröffentlichung der 13F-Meldungen bei der SEC schon bald mehr Hinweise darauf geben könnte, was das Orakel von Omaha über den Aktienmarkt und die US-Wirtschaft denkt. Wenn Buffett sich entscheidet, die bestehenden Positionen in den Bereichen Finanzen oder Informationstechnologie weiter auszubauen, würde dies zeigen, dass die Wirtschaft seiner Meinung nach weiterhin stark ist. Wenn Buffett im Vergleich dazu weiterhin Aktien verkauft und den Barbestand weiter aufbaut, würde dies die These verstärken, dass Aktien teuer sind und dass er es nicht eilig hat, sein Geld einzusetzen.

Die Anleger schauen auf Warren Buffett, aber es gibt keine Garantien, dass sie von ihm die gewünschten Informationen erhalten.

