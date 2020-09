Warren Buffetts nächster Schritt? Die Antwort auf diese Frage und deine Möglichkeit könnten identisch sein

Was wird wohl Warren Buffetts nächster Schritt sein? Eine Frage, die jetzt möglicherweise schwieriger zu beantworten ist als jemals zuvor. Denn das Orakel von Omaha beziehungsweise seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway präsentiert sich teilweise unklassischer denn je.

Allein wenn wir einen Blick auf die letzten Wochen und Monate werfen, stellen wir fest: Das Orakel von Omaha ließ den günstigen Crash weitgehend ungenutzt. Bank-Beteiligungen sind teilweise abgebaut worden. Tech-Beteiligungen dominieren aufgrund der Stärke des Kultkonzerns aus Cupertino rein mengenmäßig das Portfolio. Dazu kommen außerdem exotischere Beteiligungen in Gold-Unternehmen, Cloud-Aktien und auch Beteiligungen in Japan standen unlängst auf dem Programm.

Wie gesagt: Den nächsten Schritt zu erahnen könnte schwieriger denn je sein. Aber trotzdem gibt es eine Sache, die Foolishe Investoren bedenken sollten. Zumindest eine sehr wahrscheinliche Antwort kennen wir. Und sie könnte dir dabei behilflich sein, wie du nicht überlegen musst, was Warren Buffett wohl als Nächstes machen wird.

Warren Buffett setzt auf …

Wenn wir einen Blick auf die letzten Wochen und Monate, auf einen anderen Kauf und die Historie werfen, so wird eine Sache sehr wahrscheinlich: Warren Buffett wird vermutlich weitere Aktien kaufen und einziehen. Im letzten Quartal hat das Orakel von Omaha bereits für über 5 Mrd. US-Dollar Anteilsscheine von Berkshire Hathaway gekauft und eingezogen. Jüngste Daten zeugen zudem davon, dass im dritten Quartal mindestens weitere 2 Mrd. US-Dollar in eigene Aktien geflossen sind, die die ausstehenden Anteilsscheine reduzieren.

Dahinter könnte ein System stecken: Warren Buffett nutzt Aktienrückkäufe natürlich gerne in günstigen Zeiten, um Kapital an die Aktionäre zurückzuführen und so Mehrwerte zu generieren. Möglicherweise wird das Orakel von Omaha in den nächsten Quartalen und Jahren sogar bis zu 100 Mrd. US-Dollar insgesamt an die Aktionäre über diese Investitionen zurückführen. Wobei Foolishe Investoren eines stets bedenken sollten: Auch Berkshire Hathaway ist eine attraktive Investitionsmöglichkeit, selbst für Warren Buffett.

Die eigene Aktie kennt das Orakel von Omaha schließlich vermutlich am besten und er wird wissen, wann ein guter Zeitpunkt ist, um auf diese Kapitalmaßnahme zu setzen. So wie eben zuletzt, als über 5 Mrd. US-Dollar innerhalb eines Quartals in die Aktie geflossen sind.

Berkshire Hathaway ist eine Investitionsmöglichkeit …

Aber nicht nur für Warren Buffett ist die Aktie von Berkshire Hathaway eine Investitionsmöglichkeit. Nein, sondern auch für dich als Foolishen, langfristig und am Uunternehmen orientierten Investor. Gleichzeitig könnte eine Investition in die Beteiligungsgesellschaft den Vorteil haben, dass du dich eine Sache eben nicht mehr fragen musst: Was wird Warren Buffett wohl als Nächstes kaufen?

Als Investor von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft wirst du von jeder seiner Investitionsentscheidungen langfristig profitieren können. Sowie auch von den Aktienrückkäufen, die den Anteil, den du besitzt, konsequent erhöhen. Warren Buffett könnte über die nächsten Quartale und Jahre sowie mit über 100 Mrd. US-Dollar in Cash vermehrt auf diese Kapitalrückführungen setzen.

Zwei Fliegen, eine Klappe …?

Die Frage, was Warren Buffett wohl als Nächstes tun wird, beschäftigt viele Investoren. Allerdings sollten wir stets im Hinterkopf behalten, dass einerseits die eigene Aktie von Berkshire Hathaway zuletzt ein beliebtes Investitionsziel des Orakels von Omaha gewesen ist. Sowie andererseits auch, dass wir langfristig von allen Buffett-Entscheidungen profitieren können, wenn wir einfach auf die Aktie setzen. Zwei Fliegen mit einer Klappe? Ja, für mich klingt das so.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short September 2020 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

