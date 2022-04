Warum Cannabis-Aktien im April heiß begehrt sein könnten

Über den MORE Act wird wahrscheinlich bald abgestimmt, und seine Verabschiedung könnte zu einer Hausse im Marihuana-Sektor führen.

Viele Marihuana-Unternehmen sind begeistert von der Aussicht auf die Legalisierung, da sie ihnen mehr Wachstumschancen eröffnen könnte.

Die Anleger müssen jedoch vorsichtig sein, da Marihuana-Gesetze in der Vergangenheit nur bis zum Repräsentantenhaus vorgedrungen sind.

Wichtige Punkte

In Marihuana-Aktien zu investieren, kann manchmal riskant und frustrierend sein. Obwohl viele Unternehmen vielversprechend sind, kann die Tatsache, dass der Sektor in den USA illegal ist, die Expansion sehr viel komplizierter und teurer machen.

Es gibt jedoch Optimismus, dass sich eine Reform für den Sektor anbahnt. Ein Gesetzesentwurf, der Marihuana entkriminalisieren würde, hat die Aufmerksamkeit der Gesetzgeber auf sich gezogen und könnte bald zur Abstimmung kommen. Wenn dies geschieht und das Ergebnis positiv ausfällt, könnten Marihuana-Aktien in den Mainstream kommen und ihre Bewertungen im April durch die Decke gehen.

In Kürze wird über das MORE-Gesetz abgestimmt

Schon bald wird das Repräsentantenhaus voraussichtlich über den Marijuana Opportunity, Reinvestment, and Expungement (MORE) Act abstimmen. Sollte er Gesetz werden (was voraussetzt, dass der Gesetzentwurf auch den Senat passiert, bevor er vom Präsidenten unterzeichnet wird), würde er das bundesweite Verbot von Marihuana aufheben und es aus dem Controlled Substances Act streichen. Diese Änderungen könnten es Marihuana-Betreibern in mehreren Bundesstaaten ermöglichen, ihre Produkte frei über die Staatsgrenzen hinweg zu transportieren (derzeit ist dies aufgrund des bundesweiten Verbots von Marihuana nicht möglich). Außerdem könnte dies den Weg für kanadische Marihuana-Unternehmen ebnen, ebenfalls in den US-Markt einzutreten, was zu einer Konsolidierung in der Branche führen könnte.

Große Auswirkungen für Cannabis-Unternehmen

Die Marihuana-Reform hätte sowohl gute als auch schlechte Folgen für die Branche. Zum Beispiel würde eine bundesweite Regulierung von Cannabis wahrscheinlich zu höheren Steuern führen. Auf der anderen Seite kann sie die Expansion erleichtern und den Geschäftsverkehr mit den Banken vereinfachen (ein Problem, das mit dem SAFE Banking Act angegangen werden soll). Außerdem würde sie wahrscheinlich dazu führen, dass die wichtigsten Marihuana-Aktien an einer großen Börse wie der NYSE oder der Nasdaq notiert werden - derzeit sind die in den USA ansässigen Marihuana-Unternehmen auf den außerbörslichen Handel und die Canadian Securities Exchange angewiesen.

Es ist keine Überraschung, dass die Aktien, die bei der Aufregung um die Legalisierung von Cannabis am stärksten steigen, oft in Kanada ansässige Unternehmen sind. Tilray Brands (WKN:A2JQSC 4,15 % ) hat den US-Markt im Visier und geht davon aus, dass es auf diesem Weg bis 2024 einen Jahresumsatz von 4 Milliarden US-Dollar erzielen wird. Im August 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass es vorrangige Wandelschuldverschreibungen von MSO MedMen Enterprises erworben hat, die es ihm ermöglichen, eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen zu erwerben. Mit mehr als zwei Dutzend Einzelhandelsstandorten im ganzen Land würde MedMen dem Unternehmen eine Möglichkeit bieten, sofort in den US-Markt einzudringen und seinen Umsatz zu steigern. In den letzten 12 Monaten hat Tilray nur 589 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht und hat noch einen weiten Weg vor sich, um 4 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Eine Marihuana-Reform in den USA würde diese Aussichten sicherlich in Kürze verbessern.

Ein weiteres Unternehmen, das darauf wartet, dass die Legalisierung (oder etwas Ähnliches) in den USA stattfindet, ist Canopy Growth ( WKN:A140QA 4,74 % ). Das Unternehmen ist ein Konkurrent von Tilray und verfügt ebenfalls über abschlussreife Geschäfte. Es ist fast drei Jahre her, dass das Unternehmen erstmals Pläne für eine Fusion mit Acreage Holdings bekannt gab. Seitdem hat es bedingte Deals mit Wana Brands, einem Hersteller von Esswaren, und TerrAscend, einem Unternehmen mit vertikal integrierten Betrieben in mehreren Bundesstaaten, abgeschlossen. Canopy Growth hat mit seiner Rendite zu kämpfen, und die Einbeziehung der Ergebnisse aus diesen Betrieben könnte zu einer deutlichen Verbesserung der Finanzlage beitragen und die Aktie zu einem besseren Kauf machen.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Pot-Aktien zu kaufen?

Investoren müssen vorsichtig sein, da Marihuana-Gesetze in der Vergangenheit schon einmal diesen Weg gegangen sind. Im Dezember 2020 passierte der MORE Act das Repräsentantenhaus, aber das war’s dann auch schon, und im Senat wurde nicht einmal darüber abgestimmt. Im Februar passierte der SAFE Banking Act zum sechsten Mal das Repräsentantenhaus. Doch zum sechsten Mal in Folge wurde er danach nicht mehr verabschiedet.

Vor einem Jahr herrschte Optimismus in Bezug auf Pot-Aktien, als die Demokraten zum ersten Mal seit 10 Jahren die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat erlangten und den Anlegern Hoffnung auf eine Marihuana-Reform machten. In der Folge stiegen die Marihuana-Aktien - nur um dann wieder zu fallen, nachdem keine wirklichen Fortschritte erzielt wurden.

CGC-Daten von YCharts

Langfristig hat die Cannabisbranche ein großes Potenzial, und darauf sollten sich die Anleger konzentrieren. Wenn du nicht bereit bist, jahrelang durchzuhalten, kann es eine gefährliche Strategie sein, auf die Nachricht hin zu kaufen. Denn wie Investoren in der Vergangenheit gesehen haben, kann dieser Optimismus schnell verfliegen, wenn am Ende nichts passiert. Auch wenn die Legalisierung auf lange Sicht unvermeidlich ist, bleibt es ungewiss, wann der Wendepunkt in der Branche endlich kommt. Aber es kann von Vorteil sein, schon vorher in Marihuana-Aktien zu investieren - wenn du bereit bist, durchzuhalten.

Der Artikel Warum Cannabis-Aktien im April heiß begehrt sein könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von David Jagielski auf Englisch verfasst und am 30.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Positionen in den genannten Aktien.

