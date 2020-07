Warum die Aktien von AT&T in der ersten Hälfte des Jahres 2020 um 22,6 % fielen

Was bisher geschah

Die Aktien von AT&T fielen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 um 22,6 %, so die Daten von S&P Global Market Intelligence. Der Telekommunikations- und Unterhaltungsgigant fiel im März zusammen mit dem allgemeinen Markt, hat sich aber nicht so gut erholt wie einige seiner Konkurrenten.

AT&T, bekannt für seine drahtlosen und kabelgebundenen Angebote, hat in den letzten fünf Jahren riesige Übernahmen im Medien- und Vertriebsgeschäft getätigt, wie 2015 die Übernahme von DirecTV im Wert von 49 Milliarden US-Dollar und 2018 die Übernahme von Time Warner im Wert von 85 Milliarden US-Dollar. Es sind jedoch genau diese Unternehmen, die jetzt im aktuellen Umfeld leiden.

Und weiter?

Im ersten Quartal verzeichnete AT&T im Jahresvergleich einen Umsatzrückgang von 4,6 Prozent, und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) fiel um 3,9 Prozent. Ein großer Teil der Verluste entfiel auf die Unterhaltungssparte , die um 7,2 % zurückging, da sich die zahlungsunfähigen Kunden weiterhin von ihren Kabelfernsehabos trennten. Darüber hinaus gingen die Einnahmen von WarnerMedia um 12,2 % zurück, da auch das Unternehmen die Kündigungen zu spüren bekam, während sich die Werbekunden zurückzogen und die Kinos geschlossen wurden.

Ein Lichtblick war eigentlich das Kernsegment im Bereich der Mobilität, in dem die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 % und das bereinigte EBITDA um 7 % stiegen. AT&T schaffte es, die Netto-Neuzugänge im Postpaid-Bereich zu steigern und gleichzeitig die Abwanderung zu verringern, da das Unternehmen weiterhin von der Einführung seines landesweiten FirstNet 5G-Netzes profitierte, das für Ersthelfer aufgebaut wurde.

Was nun?

AT&T sieht derzeit recht billig aus und handelt mit dem knapp Neunfachen der Gewinnschätzungen für 2020 und einer Dividendenrendite von 6,9 %. Bevor du jedoch mit beiden Beinen in die Sache hineinspringst, gibt es sehr reale Risiken für AT&T, sowohl auf der Wireless- als auch auf der Medienseite. Der Übergang zu 5G bringt Chancen, aber auch Risiken durch große und gut geführte Konkurrenten mit sich, von denen einige über ein überlegenes Spektrum-Portfolio verfügen.

Auf der Medienseite schadet die Streaming-Revolution eindeutig dem bisherigen DirecTV-Geschäft, und AT&T scheint auch bei der Einführung seines eigenen Mega-Streaming-Dienstes, HBO Max, zu stolpern, der später als andere auf den Markt gekommen ist und in seiner Verbreitung noch immer begrenzt ist.

AT&T könnte zwar einen Aufschwung erleben, aber es besteht immer noch ein ziemliches Risiko bei der Umsetzung.

