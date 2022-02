Warum die Dividende von Realty Income seit mehr als 25 Jahren steigt

REITs sind von Natur aus gute Dividendenaktien.

Realty Income ist ein erstklassiger REIT, der jeden Monat an seine Aktionäre auszahlt.

Zu verstehen, warum Realty Income erfolgreich ist, ist der Schlüssel, um das zukünftige Potenzial der Aktie einzuschätzen.

Wichtige Punkte

Es gibt Tausende von börsennotierten Aktien, aber nur ein kleiner Teil hat ununterbrochen eine Dividende gezahlt. Einige davon werden irgendwann in die Liste der Dividenden-Aristokraten aufgenommen, also der Unternehmen, die ihre Dividende 25 Jahre oder länger in Folge erhöht haben. Der Immobilieninvestmentfonds Realty Income geht noch einen Schritt weiter.

Realty Income bezeichnet sich selbst als „monatliche Dividendengesellschaft“ und schafft es, jeden Monat des Jahres eine Dividende zu zahlen, was nicht viele Dividendenaktien von sich behaupten können. Wie schafft es ein Unternehmen, den Anlegern immer wieder Geld auszuzahlen? Hier erfährst du, wie Realty Income das macht und warum sich die Anleger darauf verlassen können, dass sie auch in den kommenden Jahren noch Geld bekommen.

Die „geheime Zutat“ hinter Realty Income

Realty Income ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), eine Art börsennotiertes Unternehmen, das in diesem Fall Immobilien, vor allem im Einzelhandel, erwirbt und vermietet. Der Kongress hat diese Unternehmensstruktur geschaffen, um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, in Immobilien zu investieren, ohne diese selbst zu besitzen. Sie eignen sich hervorragend als Dividendenaktien, da sie mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens als Dividende ausschütten müssen.

REITs erwerben in der Regel eine Immobilie und vermieten sie dann im Rahmen eines Mietvertrags an einen Mieter. Diese Unternehmen bezahlen die Immobilien durch die Ausgabe von Schulden oder neuen Aktien. Ihre gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) geben an, wie viel es das Unternehmen kostet, diese Mittel aufzubringen. Ein Unternehmen wie Realty Income muss Immobilien erwerben, die eine höhere Rendite als seine WACC erzielen.

Hier wird es lustig: Die Bilanz von Realty Income wird von den großen Kreditbüros als „Investment Grade“ eingestuft und hat ein A-Rating von Standard & Poor’s. Eine hohe Kreditwürdigkeit führt zu niedrigeren Zinssätzen bei der Aufnahme von Schulden. Außerdem führt die Beliebtheit der Aktie bei den Anlegern oft zu einer höheren Bewertung im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen.

Vergleiche die Bewertung von Realty Income mit der von Simon Property Group, indem du den Aktienkurs ins Verhältnis zum Cashflow setzt. Eine teurere Aktie kann bei der Ausgabe neuer Aktien effektiver Mittel beschaffen. Wenn die Aktie gut läuft, kann das Management Aktien ausgeben, um Mittel zu beschaffen, ohne die Aktionäre stark zu verwässern.

KURS/CFO PRO AKTIE (letzte 12 Monate). DATEN VON YCHARTS.

Günstige Schulden und teure Aktien tragen dazu bei, dass der langfristige WACC von Realty Income bei niedrigen 5,3 liegt, was einen erheblichen Vorteil darstellt. REITs müssen eine „Lücke“ oder einen „Spread“ zwischen der Kapitalrendite und den Kapitalkosten schaffen; höhere Kapitalkosten können ein Unternehmen dazu zwingen, risikoreichere Mieter zu suchen, weil es mehr verlangen muss, um einen Spread zu schaffen.

Realty Income kann wählerischer sein und qualitativ hochwertigere Mieter suchen, die sich für niedrigere Mietkonditionen qualifizieren, weil Realty Income die niedrigeren Kapitalkosten als Puffer hat. Es kann die Preise vieler Wettbewerber unterbieten und trotzdem profitable und sichere Cashflow-Ströme generieren. Realty Income nutzt außerdem Nettomietverträge, bei denen die Mieter für die Instandhaltung, Steuern und Versicherungen aufkommen.

Wo steht die Dividende heute?

Die Dividende von Realty Income fließt auch heute noch: Als Dividenden-Aristokrat hat das Unternehmen seine Ausschüttung seit 26 Jahren in Folge erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt etwas mehr als 4 % und liegt damit genau im langfristigen Durchschnitt der Aktie.

DIVIDENDENRENDITE. DATEN VON YCHARTS.

Die Auschüttungsquote liegt bei etwa 82 % des Cashflows, was sinnvoll ist, da die Ausschüttung im Wesentlichen der Grund dafür ist, ein REIT zu sein. Realty Income ist kein schnell wachsendes Unternehmen, und Anleger sollten Realty Income eher als langfristige Aktie betrachten, die sie kontinuierlich kaufen und deren Dividenden sich langsam aufzinsen.

Willst du deine Rendite steigern?

Die Reinvestition von Dividenden ist ein unterschätztes Anlageinstrument. Realty Income hat seit 1995 im Durchschnitt eine Gesamtrendite von 10 % pro Jahr erwirtschaftet. Diese jährliche Rendite steigt jedoch auf 15 %, wenn du die Dividenden stattdessen reinvestierst.

Die nachgewiesene Fähigkeit von Realty Income, sich in einem schwierigen Umfeld wie COVID-19 zurechtzufinden, und sein umsichtiges Management könnten bedeuten, dass Investoren in den nächsten zwei Jahrzehnten und darüber hinaus ähnliche Erfolge erwarten können.

Der Artikel Warum die Dividende von Realty Income seit mehr als 25 Jahren steigt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 06.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt S&P Global.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images