Wasserstoff: Die Fantasie kehrt zurück – Plug Power, Nel und PowerCell steigen – ITM Power macht 25 Prozent in 5 Tagen

Bis Mitte Januar schienen die Aktien der üblichen Wasserstoff-Verdächtigen keine Halten zu kennen. Dann war der Höhenflug der Aktien beendet. Zu hohe Bewertungen, auftauchende Bilanzproblemchen bei Plug Power und das übliche Bild bei den Zahlen sorgten für eine kräftige Korrektur in der gesamten Branche. Die Highflyer von 2020 mutierten zum Rohrkrepierer des neuen Jahres. Viele Aktien mussten Verluste von 50 Prozent und Mehr hinnehmen. Die Aktie von Plug Power stürzte von fast 75 Dollar auf 20 ab.

G7 Gipfel haucht Wasserstoffwerten wieder Fantasie ein

Die Staatsoberhäupter waren sich nicht in vielen Dingen einig in Cornwall, aber zumindest beim Thema Klimaschutz pusteten alle ins gleiche Horn. Die Beschlüsse blieben zwar in vielen Dingen noch vage, trotzdem ist die Marschrichtung in eine klimafreundliche Zukunft wieder bestätigt worden und die USA sind wieder mit an dabei, nachdem der ehemalige Präsident Donald Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet hatte. Diese Tatsachen scheinen den Anlegern zu reichen.

Plug Power macht den Anfang

Anfang Mai setzte die Aktie des amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten zur Erholung an. Zunächst tauchte der Name Plug Power wohl verstärkt in einschlägig bekannten Foren auf, dann wurden die Bilanzprobleme aus der Welt geräumt und zu guter Letzt gab es in der vergangenen Woche die Zahlen für das erste Quartal. Im Kurs bedeutete das einen Sprung von 20 auf 35 Dollar – ein Sprung von 75 Prozent.

ITM Power & Nel ziehen nach

Allein in den letzten 5 Handelstagen legten die Papiere von ITM Power um 25 Prozent zu. Auch die Aktie von Nel kommt in dem gleichen Zeitraum auf eine ansehnliche Performance. Der Kurs der Norweger legte um 15 Prozent zu. Ein ähnliches Bild sehen wir auch bei den üblichen Verdächtigen aus der Branche. Auch bei PowerCell und Hexagon Purus ziehen die Kurse heute wieder an.

Hat sich etwas geändert?

Außer einer Rückkehr der Fantasie hat sich nicht viel geändert bei den reinen Wasserstoff-Playern in der Branche. Profitabilität liegt weiterhin in weiter Ferne und steigende Umsätze gegenüber dem Vorjahr sind auch nicht bei allen Vertretern durchgängig zu finden. Oft wurde im ersten Quartal zusätzlich noch der Verlust gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgeweitet. Trotzdem kehrt die Fantasie wieder zurück und Wasserstoff gilt immer noch als einer der größten Heilsbringer auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft.

Für jeden ist etwas dabei

Mittlerweile wird verstärkt wahrgenommen, dass viel mehr Konzerne sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Es muss nicht immer Plug Power & Co sein. Für konservative Anleger, die Wasserstoff im Depot spielen möchten, sind Papiere wie Linde, Air Liquide Cummins oder Siemens Energie/Gamesa durchaus interessante Titel. Je nach Risiko-Geschmack können dann auch wagemutige Anleger ihre Wasserstoff-Aktie für das Depot finden. Unter myonvista können Sie kostenlos die Watchlist Mahlzeit Wasserstoff abonnieren und sich einen Überblick über die Aktien aus der Branche verschaffen.

Überblick mit Mahlzeit

Redaktionsleiter Markus Weingran geht in seinem YouTube-Format Mahlzeit auch regelmäßig auf Aktien aus der Branche ein. So hatte er bereits Anfang Mai zum Ausstieg aus der Branche geraten. Seit gut zwei Wochen ist die Aktie von ITM Power allerdings wieder in seinem Musterdepot und in der Folge von Montag hat er einen chinesischen Wert vorgestellt, bei dem das Thema Wasserstoff laut JPMorgan noch sehr interessant werden könnte.

onvista Mahlzeit: Dax ist lustlos – JinkoSolar, Varta, ITM Power und Wasserstoffwerte nehmen wieder Fahrt auf

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

Redaktion onvista

Foto: Alexander Kirch / shutterstock.com