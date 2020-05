Waste Management kündigt vierteljährliche Dividende an

Das US-Entsorgungsunternehmen Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, NYSE: WM) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,545 US-Dollar an. Die nächste Zahlung erfolgt am 19. Juni 2020 (Record day: 5. Juni 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 2,18 US-Dollar ausbezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 98,31 US-Dollar (Stand: 12. Mai 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,22 Prozent. Im Dezember wurde eine Anhebung der Dividende um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (51,25 US-Cents) auf den aktuellen Betrag angekündigt. Dies war die 17. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Waste Management, Inc. mit Firmensitz in Houston, Texas, zählt zu den größten nordamerikanischen Unternehmen im Bereich Abfallwirtschaft und betreibt Recycling- und Müllverbrennungsanlagen. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der operative Umsatz 3,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,7 Mrd. US-Dollar), wie am 6. Mai 2020 berichtet wurde. Der Nettoertrag lag bei 361 Mio. US-Dollar nach 347 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,73 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 41,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Mai 2020). Redaktion MyDividends.de