Wayne Savings Bancshares kündigt vierteljährliche Dividende an

Die amerikanische Wayne Savings Bancshares Inc. (ISIN: US94624Q1013, NASDAQ: WAYN) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 20 US-Cents an ihre Aktionäre zahlen. Das Unternehmen schüttet damit auf das Jahr gerechnet 0,80 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 17,00 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 4,71 Prozent (Stand: 26. Juni 2020).

Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 29. Juli 2020 (Record date: 15. Juli 2020). Wayne Savings Bancshares ist die Holding Gesellschaft der im Jahr 1899 gegründeten Wayne Savings Community Bank mit Firmensitz in Wooster, im US-Bundesstaat Ohio. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. März 2020) betrug der Gewinn 1,3 Mio US-Dollar (Vorjahr: 1,6 Mio. US-Dollar), wie am 27. April berichtet wurde.

Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ gelistet und liegt dort auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2020 mit 27,66 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 45,8 Mio. US-Dollar (Stand: 26. Juni 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de