WDH/ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 167 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Der Bericht zum zweiten Quartal habe keine Überraschungen geboten, schrieb Analyst Martin Price in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 16:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 16:24 / ET

