Weitere Beschränkungen in Nordspanien nach neuen Corona-Ausbrüchen

Madrid (Reuters) - In Spanien ist nach weiteren Corona-Ausbrüchen erneut ein größerer Lockdown verhängt worden.

Die Region Galizien im Nordwesten des Landes verfügte am Sonntag wieder schärfere Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für rund 70.000 Menschen. Bürger in A Marina an der spanischen Nordküste dürfen demnach die Region Lugo von Mitternacht an bis Freitag - und damit zwei Tage vor den Regionalwahlen in Galizien am 12. Juli - nicht verlassen. Nach Angaben der Regionalregierung dürften sich die Menschen in A Marina bewegen, aber nur wer für die Arbeit reisen muss, darf das Gebiet verlassen oder einreisen.

Der regionale Gesundheitsminister Jesus Vazquez Almuina sagte am Sonntag, dass die größten Ausbrüche mit mehreren Bars in Verbindung stehen. Den Gesundheitsbehörden zufolge gibt es derzeit 258 Fälle in Galizien, davon 117 in Lugo. Die Kapazität in Bars und Restaurants werde auf 50 Prozent reduziert und die Menschen müssten eine Gesichtsmaske tragen, selbst wenn sie sich an Stränden oder in Schwimmbädern im Freien aufhalten.

Spaniens Gesundheitsminister Salvador Illa twitterte, soziale Distanzierungs- und Abschottungsmaßnahmen würden jetzt wieder benötigt, um die Ausbrüche zu stoppen. Man verfolge die Lage in Galizien und Katalonien sehr genau. In Katalonien hatten die Behörden zuletzt Eindämmungsmaßnahmen gegen die Virus-Pandemie für mehr als 200.000 Menschen verhängt.

In Spanien gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums 205.545 Corona-Fälle und 28.385 Todesopfer. Damit gehört es neben Großbritannien und Italien zu den am schwersten betroffenen Länder Europas.