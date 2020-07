Weiterer Wirecard-Manager stellt sich deutschen Strafverfolgern

München (Reuters) - Im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard hat sich ein weiterer Beschuldigter den deutschen Strafverfolgern gestellt.

Der Chef einer Wirecard-Tochter aus Dubai sei in München verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in der bayerischen Landeshauptstadt am Montag mit. Ihm würden besonders schwerer gemeinschaftlicher Betrug sowie Beihilfe zu anderen Straftaten vorgeworfen. Der Mann, der bisher die Wirecard-Tochter Cardsystems Middle East leitete, sei selbst angereist. Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun hatte sich ebenfalls gestellt, kam aber gegen Kaution wieder frei.