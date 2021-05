Transaktion positioniert Wejo für den weiteren Aufbau des Branchenstandards im Ökosystem vernetzter Fahrzeuge



Wejo bietet direkte Anbindung an vom Hersteller integrierte Fahrzeugsensoren und ermöglicht damit Live-Erkenntnisse und Analysen für Kunden und Fahrzeughersteller



Transaktion durch strategische Investoren, einschließlich Palantir und GM, verankert



Transaktion impliziert Eigenkapitalwert von ca. 1,1 Mrd. USD und wird voraussichtlich einen Bruttoerlös von ca. 330 Mio. USD ergeben, darunter einen Barmittelbeitrag von 230 Mio. USD von Virtuoso und voll zugesagte PIPE-Finanzmittel von 100 Mio. USD



Erlös soll Wejo in die Lage versetzen, die Marktexpansion in den Bereichen Verkehrsplanung, Werbung, Fuhrparkverwaltung, Versicherung, Ferndiagnostik, Carsharing und Fahrzeugvermietung, Pannenhilfe, Zahlungen, SaaS-Lösungen und mehr zu beschleunigen



Wejo Limited („Wejo“), ein führender Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen, und Virtuoso Acquisition Corp. (NASDAQ:VOSO) („Virtuoso“), eine Blankoscheck-Gesellschaft (SPAC), gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung für einen Unternehmenszusammenschluss getroffen haben. Die Transaktion wird Wejos Vision des Aufbaus eines herstellerunabhängigen Branchenstandards für vernetzte Fahrzeugdaten unterstützen und marktübergreifende Anwendungen schaffen, die die Lebensqualität rund um den Globus verbessern. Nach dem Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen unter dem Namen Wejo firmieren.

Wejo ist ein führendes Unternehmen im wachstumsstarken Bereich von Daten aus vernetzten Fahrzeugen

Wejo erfasst täglich nahezu in Echtzeit 14,6 Milliarden Datenpunkte und analysiert 66 Millionen Fahrten in einem Netz von 10,7 Millionen Live-Fahrzeugen aus einer Versorgungsbasis von mehr als 50 Millionen vernetzter Fahrzeuge. Wejo geht davon aus, dass sich das Netz vernetzter Fahrzeuge künftig erheblich ausdehnen wird, da bis zum Ende des Jahrzehnts nahezu die Hälfte aller Fahrzeuge weltweit dazugehören soll. Im Gegensatz zur traditionellen Erfassung von Fahrzeugdaten, bei der historische Chargendaten zusammengetragen werden, bietet Wejo die Fähigkeit, Live-Daten direkt aus integrierten Fahrzeugsensoren mehrerer bedeutender Fahrzeughersteller und Teilhersteller (Erstausrüster, OEM und Tier 1) zu sammeln, was eine Erfassung und Analyse nahezu in Echtzeit ermöglicht. Die Cloud-Plattform von Wejo sammelt und normalisiert die Daten und schafft damit fahrzeugübergreifende standardisierte Ergebnisse, die Datenanbietern und Datenkonsumenten einzigartige Erkenntnisse bereitstellen. Wejo baut den herstellerunabhängigen Branchenstandard und arbeitet dabei mit einigen der weltweit größten und bedeutendsten Fahrzeughersteller und Erstausrüster zusammen.

Wejos Position als weltweit führender Anbieter vernetzter Fahrzeugdaten wird durch folgende Punkte veranschaulicht:



Wejos Datensatz ist der einzige wirklich firmeneigene Datensatz aus vernetzten Fahrzeugen auf dem Markt



Zusammenarbeit mit 17 OEM und Tier-1



9,1+ Billionen Datenpunkte bisher erfasst, d. h. 5 Petabytes an Informationen



Bisher wurden 44,4 Milliarden Fahrten kartiert und 354 Milliarden Meilen kuratiert



Versorgungsbasis von 50+ Millionen vernetzungsfähiger Fahrzeuge, darunter 10,7 Millionen Live-Fahrzeuge



24 Patente angemeldet sowie eins erteilt



274 Kunden- und Partnervereinbarungen



Richard Barlow, CEO und Gründer von Wejo, sagte dazu: „Das Team von Virtuoso unterstützt unsere Vision, Daten aus vernetzten Fahrzeugen in Daten für positive Zwecke zu verwandeln. Wir sind stolz darauf, den Marktstandard für die Erfassung und Zusammenlegung dieser Daten zu erstellen. Die aus unseren Daten gewonnenen Erkenntnisse werden das Fahren sicherer, intelligenter und nachhaltiger machen. Auf der Basis unserer Marktlösungen für Kunden und SaaS-Lösungen für OEM- und Tier-1-Partner erwarten wir ein rapides Umsatzwachstum in den nächsten Jahren.“

Die von Wejo verfolgte Mission der Nutzung von Daten für positive Zwecke ist ein integraler Teil seines Geschäfts. Mit den aus hochwertigen Fahrzeugdaten während der Fahrt gewonnenen Erkenntnissen befasst sich Wejo mit wichtigen Fahrherausforderungen von heute und morgen, wie etwa Design und Effizienz der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge, Verkehrsplanung, Straßensicherheit und -instandhaltung, Fuhrparkverwaltung, Diagnostik und anderes mehr.

Wejo verfügt über einen vielfältigen und wachsenden Kundenstamm in den Bereichen Verkehrsverwaltung und Werbung und stößt aktiv in neue Märkte vor, darunter Fuhrparkmanagement-Services, nutzungsbasierte Versicherung, Ferndiagnostik, Pannenhilfe, Carsharing und Zahlungen. Da 65 Prozent aller bestehenden Kunden zusätzliche Produkte kaufen oder Dienste in Anspruch nehmen und 98 Prozent der Kunden dem Unternehmen treu bleiben, ist Wejo in einer guten Position in der Branche, sein Wachstum und seine Expansion in bestehende und künftige Märkte fortzusetzen. Nach Schätzungen von Wejo wird der Fahrzeugdatenmarkt bis 2030 auf 500 Milliarden US-Dollar und ein service-fähiger adressierbarer Markt auf 61 Milliarden US-Dollar beziffert. Diese Zahlen basieren auf den Prognosen von über 600 Millionen vernetzten Fahrzeugen weltweit.

„Das vernetzte Fahrzeug wird ein zunehmend unverzichtbares Stück Technologie, das in unserem Alltag allgegenwärtig und stets nützlich ist. Und unsere innovative Plattform revolutioniert die Art und Weise, wie Daten direkt an der Quelle erfasst werden, was zu beispiellosen Erkenntnissen während des Fahrens führt. Diese Transaktion wird unsere Wachstumspläne beschleunigen, indem wir unsere Expansion über Regionen und adressierbare Märkte hinweg fortsetzen können, die von beträchtlicher Bedeutung sind. Wir freuen uns sehr, in Virtuoso einen Partner gefunden zu haben, der das Potenzial unseres Geschäfts versteht, wenn wir diesen Schritt vorwärts in einem wichtigen und aufstrebenden Markt tun“, ergänzte Barlow.

Jeffrey D. Warshaw, Chairman und CEO von Virtuoso Acquisition Corp, kommentierte: „Wejo ist in einer einzigartigen Position, den Branchenstandard zu erstellen und das außergewöhnliche Potenzial auszuschöpfen, das den Daten aus vernetzten Fahrzeugen innewohnt. Wir sind zuversichtlich, dass die innovative Plattform von Wejo, seine starke Führungsarbeit und die firmeneigenen Datensätze dem Unternehmen einen Differenzierungsfaktor verschaffen werden, wenn der Markt für vernetzte Fahrzeuge und deren Daten weiter wächst. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Richard Barlow und dem Wejo-Team und auch darauf, deren Werdegang zu einem börsennotierten Unternehmen zu unterstützen.“

Transaktion im Überblick

Gemäß der Transaktion fusioniert Virtuoso mit Wejo zu einem Unternehmenswert von 800 Millionen US-Dollar, was einen geschätzten Pro-forma-Eigenkapitalwert von 1,1 Milliarden US-Dollar impliziert. Die bestehenden Aktionäre von Wejo führen 100 Prozent ihres bestehenden Eigenkapitals in das fusionierte Unternehmen über und besitzen unmittelbar nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses rund 64 Prozent der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien, vorausgesetzt, dass die Publikumsaktionäre von Virtuoso keine Einlösungen vornehmen.

Es wird erwartet, dass die Transaktion einen Bruttoerlös von ca. 330 Millionen US-Dollar ergibt, der sich aus den von Virtuoso bereitgestellten und treuhänderisch verwalteten Barmitteln in Höhe von 230 Millionen US-Dollar, vorausgesetzt, dass die Publikumsaktionäre von Virtuoso keine Einlösungen vornehmen, und einem vollumfänglich zugesagten PIPE-Betrag von 100 Millionen US-Dollar zum Preis von 10,00 US-Dollar je Aktie zusammensetzt, unter Beteiligung führender strategischer Investoren, darunter Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) und General Motors (NYSE:GM). Weitere strategische Investoren haben Interesse an der Teilnahme am PIPE für einen zusätzlichen Betrag von bis zu 25 Millionen US-Dollar innerhalb der nächsten 30 Tage bekundet. Die Verhandlungen mit den Parteien laufen weiter.

Der Barmittelerlös aus der Transaktion soll zur vollumfänglichen Finanzierung des Fünfjahresplans von Wejo und der Positionierung des Unternehmens zur Umsetzung all seiner strategischen Ziele verwendet werden, darunter die Beschleunigung des OEM-Onboarding, die fortgesetzte Einführung neuer Angebote und Dienstleistungen für Besitzer vernetzter Fahrzeuge und der weitere Vorstoß in neue Gebiete und nachfragestarke Märkte. Mit einem Barmittelbestand von schätzungsweise 300 Millionen US-Dollar beim Abschluss und einer Verschuldung von 32 Millionen US-Dollar wird das Unternehmen über eine gute Kapitalausstattung verfügen.

Das Board of Directors von Virtuoso und das Board of Directors von Wejo haben der Transaktion jeweils einstimmig zugestimmt. Diese soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Virtuoso und marktüblicher Abschlussbedingungen.

Weitere Informationen

Unter www.wejo.com/investor-relations erhalten Sie weitere Informationen.

Berater

Citigroup Global Markets Inc. agiert als alleiniger Finanzberater von Wejo und Weil, Gotshal & Manges LLP agiert als Rechtsberater. Moelis & Company LLC agiert als alleiniger Finanzberater von Virtuoso und Arnold & Porter Kaye Scholer LLP agiert als Rechtsberater. Moelis & Company LLC agiert als leitender Platzierungsagent für das PIPE. Cohen & Company Capital Markets (ein Geschäftsbereich von J.V.B. Financial Group, LLC) und The Growth Stage agierten ebenfalls als Platzierungsagenten des PIPE. Wie bereits bekanntgegeben, agierten BTIG, LLC und Moelis & Company LLC als gemeinsame Bookrunner bei dem auf 230 Millionen US-Dollar bezifferten Börsengang von Virtuoso im Januar 2021 und agieren als gemeinsame Kapitalmarktberater von Virtuoso.

Über Virtuoso

Virtuoso Acquisition Corp. ist eine Blankoscheck-Gesellschaft (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), die zu dem Zweck gegründet wurde, eine Fusion, einen Aktienkauf oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen herbeizuführen. Virtuoso wird von Jeffrey D. Warshaw, Chairman und CEO, und Michael O. Driscoll, Chief Financial Officer, geleitet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210530005015/de/

