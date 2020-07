WELLS FARGO - Zahlen enttäuschen

Wells Fargo hat heute vorbörslich einen Verlust je Aktie von 66 Cent verbucht und damit für eine "extreme Enttäuschung" gesorgt, wie es am Markt heißt. Es ist der erste Verlust seit über zehn Jahren. Die Dividende im dritten Quartal soll massiv gekappt werden. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Wie ist das Chartbild der Aktie einzustufen?

Nach einer Erholung im Juni bis in den Bereich des Zwischenhoch von Anfang April knapp unterhalb der 34 USD-Marke, ging es in den vergangenen Wochen schon wieder deutlich in den Keller mit den Aktien der amerikanischen Großbank.

Auch der gestrige Anstieg konnte den kurzfristig relevanten Abwärtstrend im Tageschart nicht überwinden. Die heutigen Quartalszahlen waren für den Markt sehr enttäuschend und könnten in den kommenden Handelstagen für weiteren Abwärtsdruck sorgen.

Solange der kurzfristig relevante Abwärtstrend im Tageschart nicht per Tagesschluss zurückerobert werden kann, muss sie in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell mit einem weiteren Abdriften der Aktie auf ein neues Jahrestief im Bereich um 22,00 USD gerechnet werden, der Weg des geringsten Widerstands ist aktuell einfach südwärts.

Prozyklische Kaufsignale entstehen hier erst bei einem Anstieg über den Horizontalwiderstand im Bereich des EMA50 knapp unterhalb der 28 USD Marke.

Trading-Signale, Trading-Empfehlungen, Trading-Ideen: Im CFD Index Trader liefert Ihnen Rocco Gräfe alles, was Sie für das aktive DAX-Trading mit CFDs benötigen. Jetzt CFD Index Trader abonnieren

Wells Fargo Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)