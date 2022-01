Wenn ich in diesem Jahr nur eine Aktie kaufen dürfte, wäre es diese

Die ersten Wochen des neuen Jahres haben Aktienbesitzer weltweit mit starken Kursschwankungen verunsichert. Insbesondere viele der wachstumsstarken Technologieaktien, die in den letzten Jahren stark gestiegen sind, haben überdurchschnittlich gelitten. Von solchen kurzfristigen Kursschwankungen sollte man sich aber nicht beeinflussen lassen.

Wenn sich der Unternehmensgewinn gut entwickelt, wird früher oder später auch der Aktienkurs der Entwicklung folgen. Meiner Erfahrung nach ist es deshalb sinnvoll, sich auf eine kleine Zahl von Aktien zu fokussieren und die Unternehmen dahinter genau zu kennen. Im besten Fall kann man dann in einem Jahr sein Depot zusammenstellen und es für die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte unberührt liegen lassen.

Eine Aktie ganz oben auf meiner Kandidatenliste, die ich kaufen und im Idealfall für immer behalten werde, ist die Alibaba-Aktie.

Die Alibaba-Aktie gehörte im vergangenen Jahr zu den ganz großen Verlierern. Im Laufe des Jahres ist der Kurs um knapp 50 % eingebrochen. Aus meiner Sicht sind die Kursverluste aber übertrieben und langfristig ist eine deutliche Kurserholung möglich.

Alibaba-Aktie startet die Erholungsrally

Tatsächlich hat die Aktie seit Jahresbeginn bereits fast 20 % zugelegt. Einer der Auslöser dafür war die Nachricht, dass der legendäre Investor Charlie Munger über das Daily Journal seinen Anteil an Alibaba im letzten Quartal verdoppelt hat. Munger hat den Kurssturz also zum Kauf genutzt und für viele Millionen US-Dollar Aktien zugekauft. Inzwischen ist Alibaba schon die drittgrößte Beteiligung des Daily Journal.

Natürlich ist die Tatsache, dass Charlie Munger Alibaba-Aktien kauft, eigentlich kein Grund, das auch zu tun.

Aber es gibt noch viele weitere Gründe, weshalb die Aktie langfristig wieder steigen könnte. Denn Alibaba ist auch weiterhin ein wachsender, hochprofitabler Konzern.

In wenigen Wochen wird Alibaba die Zahlen des dritten Geschäftsquartals veröffentlichen, das am 31. Dezember zu Ende gegangen ist. Diese Zahlen werden vermutlich einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Aktienkurses haben. Wenn Alibaba auch weiterhin hohe Gewinne und steigende Umsätze vorweisen kann, sind das beste Voraussetzungen für steigende Kurse.

Bei Alibaba sprudeln die Gewinne

Schon in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, das im April gestartet ist, hat Alibaba einen Nettogewinn von mehr als 7,8 Mrd. US-Dollar verbucht. Gleichzeitig ist der Umsatz um knapp 30 % gestiegen.

Dank dieser hohen Gewinne hatte Alibaba zudem eine extrem starke Bilanz. Ende September hatte Alibaba mehr als 42 Mrd. US-Dollar an Cash und Cashäquivalenten in der Bilanz. Dazu kommen noch fast 100 Mrd. US-Dollar an Beteiligungen und anderen Investitionen.

Einen Teil des vielen Kapitals nutzt der Konzern seit einigen Monaten für den Rückkauf eigener Aktien. Der Umfang des Rückkaufprogramms wurde im letzten Jahr mehrfach nach oben geschraubt und steht aktuell bei 15 Mrd. US-Dollar. Allein im zweiten Geschäftsquartal, in dem der Aktienkurs massiv eingebrochen ist, hat Alibaba aber bereits 5,1 Mrd. US-Dollar aufgewendet und knapp 27 Mio. Aktien zurückgekauft. Im Quartal davor wurden Aktien im Wert von 3,7 Mrd. US-Dollar gekauft. In Kürze könnte es also noch eine weitere Aufstockung geben. Kapital ist dafür auf jeden Fall vorhanden.

Zusammengefasst halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Alibaba weiter profitabel wachsen wird. Darüber hinaus hat der Konzern im letzten Jahr bewiesen, dass er bereit ist, bei sehr niedrigen Kursen die Gelegenheit zu nutzen und Aktien zu diesen Schnäppchenpreisen vom Markt zu nehmen. Beides sind beste Voraussetzungen für langfristig steigende Kurse und machen die Aktie zu einem meiner Favoriten.

Der Artikel Wenn ich in diesem Jahr nur eine Aktie kaufen dürfte, wäre es diese ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt Alibaba-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images