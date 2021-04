Wenn man 10.000 US-Dollar in den Börsengang von Netflix investiert hätte, säße man jetzt auf so viel Geld

Viele Filme drehen sich um das Thema Zeitreisen. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir einfach in eine Zeitmaschine steigen und mit dem Wissen über Investitionen, das wir jetzt haben, in die Vergangenheit reisen könnten? Vor allem dann, wenn wir wüssten, welche Unternehmen sich über einen langen Zeitraum spektakulär gut entwickeln würden. So könnten wir unseren Wohlstand um ein Vielfaches vermehren.

Ein solches Unternehmen ist Netflix. Das Unternehmen für On-Demand-Streaming-Unterhaltung ging am 23. Mai 2002 an die Börse und hat sich seitdem zu einem der dominantesten Akteure in der Branche entwickelt, mit einer riesigen Bibliothek an Filmen und TV-Serien zusammen mit 200 Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt.

Was glaubst du, wie viel hättest du, wenn du 10.000 US-Dollar beim Börsengang investiert hättest? Tipp: Es ist wahrscheinlich viel, viel mehr als das, was du erwarten würdest.

Eine Zinseszinseffekt-Maschine

Netflix ging 2002 zu einem Preis von 15 US-Dollar pro Aktie an die Börse, also hättest du für deine 10.000 US-Dollar beim Börsengang etwa 666 Aktien erhalten. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen zwei Runden von Aktiensplits durchlaufen: einen 2-für-1-Split, der im Januar 2004 angekündigt wurde, und einen 7-für-1-Split, der im Juni 2015 angekündigt wurde. Nach Berücksichtigung dieser beiden Splittrunden hättest du am Ende 9.324 Aktien.

Bei dem aktuellen Aktienkurs von 539,42 US-Dollar wären diese Aktien nun beeindruckende 5 Millionen US-Dollar wert. Dein Wohlstand hat sich um das 500-fache erhöht, ohne dass du auch nur einen Finger rühren musstest, was einer jährlichen Zinseszinseffekt-Wachstumsrate von ca. 38,7 % entspricht. Es mag unglaublich erscheinen, dass deine 10.000 US-Dollar so groß werden können, aber das ist das Schöne an einer Buy-and-Hold-Strategie mit einem Unternehmen, das über viele Jahre ein starkes Wachstum aufweist.

Auch bei Volatilität halten

Die Reise war allerdings alles andere als ruhig und entspannt. Das Problem ist all die Volatilität. Der Aktienkurs von Netflix durchlief zahlreiche herzzerreißende Stürze, die selbst den mutigsten Investor nervös gemacht hätten.

Im September 2011 verärgerte CEO Reed Hastings die Kunden, indem er Netflix’ damals beliebten DVD-by-Mail-Service von seinem unbegrenzten Streaming-Paket trennte. Die Aufspaltung führte zu einer fast 60-prozentigen Erhöhung des Preises für Kunden, die beide Dienste beibehalten wollten, was sie verärgerte und zu einem Massenexodus führte. Allein dieses Ereignis ließ die Aktie von Netflix um 77 % einbrechen.

Angenommen, du hattest damals keine Angst, deine Aktien zu verkaufen, dann gab es noch andere Fälle, in denen Netflix stark einbrach. Von Juli bis Dezember 2018 stürzte Netflix um 44 % ab, während der dreimonatige Zeitraum von Juli bis September 2019 die Aktie um fast 30 % fallen ließ.

Gründe dafür waren das verlangsamte Abonnentenwachstum und die drohende Konkurrenz durch andere Streaming-TV-Anbieter. Diese Rückgänge zeigen, wie schwer es gewesen wäre, an Netflix festzuhalten.

Die Zukunft

Netflix hat bewiesen, dass es den Weitblick hat, als einer der ersten auf der Bildfläche zu erscheinen und seinen Abonnenten Streaming-TV anzubieten. Seine Abonnentenbasis ist seit dem Börsengang im Jahr 2002 sprunghaft gewachsen. Damals betrug die Zahl der Abonnenten gerade einmal 670.000, verglichen mit 200 Millionen zum 31. Dezember letzten Jahres. Die COVID-19-Pandemie hat zweifelsohne als starker Wachstumstreiber für das Unternehmen gewirkt, da mehr Menschen zu Hause blieben, um aufgrund der Lockdowns fernzusehen, aber Investoren sollten beachten, dass Netflix’ Abonnentenzahlen auch vor der Krise kontinuierlich nach oben tendierten.

Für den Fall, dass du dich fragst, ob das erstaunliche Wachstum von Netflix nur in der Vergangenheit lag, hat das Unternehmen angekündigt, dass es beabsichtigt, seinen Produktionsplan zu erhöhen, um noch mehr originale Inhalte zu liefern. Mit dem Abklingen der Krise sind die Produktionen nun wieder auf Kurs und Netflix hat über 500 Titel in der Postproduktion oder kurz vor dem Start, was eine noch größere Auswahl für Abonnenten bedeutet. Netflix hat außerdem versprochen, in diesem Jahr mindestens einen neuen Originalfilm pro Woche zu veröffentlichen und damit Konkurrenten wie Disney zu übertrumpfen.

Netflix’ Inhalte werden auch auf unterschiedliche Zielgruppen in verschiedenen Märkten zugeschnitten. In Japan zum Beispiel plant das Unternehmen, 40 neue Anime-Titel im Jahr 2021 zu veröffentlichen, doppelt so viele wie im letzten Jahr. Zu den lokalen Top-Titeln des letzten Quartals gehören Barbarians, eine deutsche Historien-Action-Serie, und Sweet Home, eine koreanische Horror-Serie. Obwohl diese Titel für das Publikum in bestimmten Ländern produziert wurden, erfreuen sie sich auch einer breiteren Fangemeinde außerhalb der vorgesehenen Standorte.

Mit Blick auf die Zukunft behält Netflix immer noch die Qualitäten, die es zu einer großartigen Aktie machen, die man auf lange Sicht besitzen kann. Und du brauchst wahrscheinlich keine Zeitmaschine, um zu wissen, dass, wenn das Geschäft weiterhin gut läuft, die Aktie zu gegebener Zeit folgen sollte.

Der Artikel Wenn man 10.000 US-Dollar in den Börsengang von Netflix investiert hätte, säße man jetzt auf so viel Geld ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

