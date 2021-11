Werbevermarkter Ströer steigert Umsatz und Ergebnis kräftig

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer erholt sich weiter kräftig vom Corona-Knick im vergangenen Jahr. Im dritten Quartal legten Umsatz und operatives Ergebnis kräftig zu. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um fast 17 Prozent auf 414 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Mittwoch in Köln mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um fast ein Fünftel auf 139 Millionen Euro hoch. Unterm Strich verdoppelte der Konzern seinen Gewinn auf 40 Millionen Euro. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose eines Umsatzziels von etwa 1,6 Milliarden Euro. Als operatives Ergebnis will Ströer zwischen 490 und 510 Millionen Euro schaffen./ngu/zb