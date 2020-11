Werkzeugmaschinenbauer für 2020 skeptischer - Kein Licht am Ende des Tunnels

Düsseldorf (Reuters) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden die deutschen Werkzeugmaschinenbauer um Marktführer DMG Mori noch lange zu spüren bekommen.

Der Branchenverband VDW kassierte nach dem Ordereinbruch im dritten Quartal seine Produktionsprognose für 2020 und stellt eine nur langsame Erholung in Aussicht. "Wir rechnen mit einem Rückgang von etwa 30 Prozent", erklärte VDW-Geschäftsführer Wilfried Schäfer am Mittwoch. Bezogen auf das Produktionsvolumen bedeute dies ein Minus von fünf Milliarden Euro.

Von diesem Niedergang wird sich der Industriezweig mit seinen knapp 75.000 Beschäftigten nach Einschätzung des VDW nur langsam erholen. "Die Branche wird erst mittelfristig wieder zum Niveau von 2019 zurückkehren", kündigte Schäfer an. In der Finanzkrise 2009/10 hatte der Industriezweig noch mehr eingebüßt, sich dann aber rasant erholt. Im dritten Quartal 2020 sanken die Bestellungen um 29 Prozent. Die Werkzeugmaschinenbauer liefern die Produktionstechnologie für die Metallbearbeitung in alle Industriezweige und sind ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Dynamik.