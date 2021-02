WEYERHAEUSER - Das ging flott!

Weyerhaeuser Co. - WKN: 854357 - ISIN: US9621661043 - Kurs: 35,160 $ (NYSE)

Das am vergangenen Mittwoch hier an dieser Stelle ("S&P500-Wert mit Long-Setup") vorgestellte Longsetup in den Aktien des im S&P500 gelistete amerikanische Forstunternehmens ist hervorragend aufgegangen: Nach der Analyse stieg die Aktie wie an der Schnur gezogen um 10 % gen Norden und erreichte den genannten Kurszielbereich auf der Oberseite.

Kursziel erreicht

Die Aktie hat ihre kurzfristigen Ziele auf der Oberseite erst einmal gesehen. Trader sollten daher hier auf aktuellem Niveau zumindest Teilgewinne realisieren - alles was jetzt noch kommt ist Zugabe.

Sollte sich die Aktie oberhalb von 35 USD etablieren können wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei für einen Anlauf an das Zwischenhoch aus dem Juni 2018 im Bereich 38 USD.

Erst ein Rückfall unter den EMA50 im Tageschart trübt das Chartbild wieder deutlich ein, bis dahin bleiben die Bullen am Ruder.

Weyerhaeuser Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)