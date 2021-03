WHO empfiehlt vorerst weiter Corona-Impfung mit Astrazeneca-Vakzin

GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt bis auf Weiteres die Fortsetzung der Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca . "Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit./oe/DP/jha