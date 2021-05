WHO-Zentrum gegen Pandemien kommt nach Berlin

Berlin/Genf (Reuters) - Ein global agierendes Zentrum der Weltgesundheitsorganisation WHO gegen Pandemien wird seinen Sitz in Berlin haben.

Das kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch an. Der sogenannte Hub werde seine Arbeit noch in diesem Jahr aufnehmen, sagte der Minister bei einer virtuellen Pressekonferenz mit WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Der globale Kampf gegen Pandemien müsse neu aufgestellt werden. Derzeit sei die Weltgemeinschaft noch nicht ausreichend auf Pandemien vorbereitet, sagte Spahn. In dem Hub sollen alle verfügbaren Informationen zusammengeführt und ausgewertet werden. Berlin sei mit dem Robert-Koch-Institut und der Charité dafür bestens vorbereitet.