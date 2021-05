Wichtigste Volkswagen-Marken legen deutlich zu

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern hat bei seinen drei wichtigsten Marken im ersten Quartal durchweg deutlich die Gewinne erhöhen können. Bei der Kernmarke VW Pkw stieg der operative Gewinn gegenüber den ersten drei Monaten vor einem Jahr mit 900 Millionen Euro fast auf das Doppelte, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Der Umsatz kletterte von 19 auf 20 Milliarden Euro. Den größten Sprung machte die Ingolstädter Tochter Audi, die ein Jahr zuvor nur einen operativen Gewinn von 15 Millionen Euro ausweisen konnte - diesmal waren es 1,4 Milliarden Euro. Die Erlöse des Rivalen von Mercedes und BMW legten um 13 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro zu. Im Automobilgeschäft der Sportwagentochter Porsche fiel der operative Gewinn mit 1,2 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch aus wie vor einem Jahr (529 Mio Euro), der Umsatz stieg dank starker Nachfrage um 30 Prozent auf 7,04 Milliarden Euro.

In den vom Konzern konsolidierten Zahlen sind die Ergebnisse jeweiliger Gemeinschaftsunternehmen in China nicht enthalten, wo es im ersten Quartal vergangenen Jahres auf dem Automarkt wegen der Corona-Pandemie nahezu eine Vollbremsung gegeben hatte. Allerdings hatte sich ab Mitte März auch in Europa und Nordamerika wegen Lockdowns das Geschäft deutlich eingetrübt. Die chinesischen Joint Ventures des Volkswagen-Konzerns insgesamt erzielten ein anteiliges operatives Ergebnis von 661 Millionen Euro, vergangenes Jahr waren es in den ersten drei Monaten nur 276 Millionen Euro gewesen./men/stk