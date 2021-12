Wie ich angefangen habe, mit 165 Euro mein Leben finanziell umzukrempeln

Ja, ich habe angefangen, mit 165 Euro mein Leben finanziell umzukrempeln. Wobei ich sagen muss, dass diese Zeit inzwischen lange zurückliegt. Konkret ist es nämlich das Jahr 2014 und der Jahreswechsel hin zu 2015 gewesen, als ich mich das erste Mal mit Aktien und der Börse beschäftigt habe.

Warum ausgerechnet 165 Euro? Ganz ehrlich: So genau weiß ich das auch nicht mehr. Was ich jedoch noch weiß, ist, dass ich damals zunächst in zwei kostengünstige ETFs und ein Indexzertifikat als Basis investiert habe. Neben einigen Einzelaktien. Genau das ist der Ursprung: Selbst mit solchen vermeintlich kleinen Beträgen kann man sein Leben finanziell umkrempeln. Bei mir kam noch eine ganze Menge mehr dazu im Laufe der Zeit.

Mit 165 Euro pro Monat: Leben finanziell umgekrempelt

165 Euro pro Monat dürften damals in etwa das sein, was ich sicher sparen konnte. Ich war zum damaligen Zeitpunkt noch jünger, mein Verdienst nicht so hoch. Trotzdem habe ich den Entschluss gefasst, mehr aus meinem Geld herausholen zu wollen. Vielleicht war es daher nicht nur der Geldbetrag selbst, sondern auch die Entscheidung, finanziell etwas verändern zu wollen.

Trotzdem sind 165 Euro sinnbildlich, wie man mit einem solchen Betrag sein Leben finanziell verändern kann. Vielleicht auch gerade in der jetzigen Zeit. Mithilfe von kostengünstigen Sparplänen, gerade auf ETFs und Indexfonds, sind die Möglichkeiten selbst für kleinere Beträge gegeben. Das kann langfristig eine ganze Menge bewirken. In einem Jahr kommen so schließlich 1.980 Euro zusammen, in zehn Jahren 19.800 Euro. Und das ist definitiv steigerbar.

Wer daher bereit ist, sich zu verändern, der kann das theoretisch auch ab 50 Euro im Monat tun. Bei mir sind es eben die 165 Euro pro Monat gewesen. Und die Entscheidung, mich mit meinem Geld, Aktien, ETFs und der Börse auseinanderzusetzen.

Mehr möglich

Aus den 165 Euro ist im Laufe der Jahre mehr geworden. Das kann auch bei dir der Fall sein, wenn dein Geld mehr wird, deine Kosten sinken oder was auch immer. Aber das ist nicht alles, wie man als Sparer und Investor ein gewisses „Mehr“ erreichen kann. Die Ausgangslage ist trotzdem noch die gleiche und ich habe begonnen, auch in andere Segmente zu gehen.

So habe ich beispielsweise Aktien für mich entdeckt. Auch hier ist ein Mehr möglich. Aber das sind alles nur Optionen und Varianten. Im Endeffekt bleibe ich jedoch dabei, dass man mit kleinen Beträgen und den Möglichkeiten der heutigen Zeit selbst mit kleineren Beträgen investieren kann.

Vielleicht kannst du von meinem Anfang und den 165 Euro ja etwas mitnehmen. Lass uns zum Abschluss noch ein wenig herumrechnen: Wäre ich bei 165 Euro, einem ETF, rein rechnerisch durchschnittlich 8 % pro Jahr geblieben und hätte bis zu meiner Rente in 40 Jahren investiert, so hätte ich es auf ein Vermögen von rechnerischen 535.100 Euro geschafft. So viel Zeit haben vielleicht die wenigsten. Trotzdem zeigt auch das Beispiel, dass man das Leben finanziell mit einem solchen Betrag umkrempeln könnte. Wahnsinn, oder?

