Wie lange dauert es bei der Realty-Income-Aktie, bis du dein Geld mit Dividenden wieder raus hast?

Die Aktie von Realty Income ist mit Blick auf ihre Dividende schon wirklich etwas Besonderes. Nicht nur, dass es hier eine monatliche Ausschüttung gibt. Nein, sondern der US-amerikanische Real Estate Investment Trust hat es außerdem geschafft, 613 Monate in Folge zu zahlen. Sowie inzwischen deutlich über 25 Jahre mit einer Börsenvergangenheit, durch regelmäßige Erhöhungen ist die Aktie inzwischen sogar ein Dividendenaristokrat.

Heute wollen wir unseren Fokus leicht verändern: Nämlich dahin gehend, wie viel Zeit man benötigt, damit Realty Income mit der Dividende den eigenen Einsatz quasi wieder zurückzahlt. Hier sind die wesentlichsten Überlegungen, die du als Foolisher Investor kennen solltest.

Realty Income, die Dividende & der Faktor Zeit

Realty Income besitzt, wie gesagt, eine ziemlich interessante und zuverlässige Dividende, insofern machen diese Überlegungen durchaus Sinn. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlt derzeit jedenfalls eine monatliche Ausschüttung in Höhe von 0,2355 US-Dollar an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 70,66 US-Dollar (26.07.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und Kennzahlen) läge die Dividendenrendite bei ziemlich genau 3,999 %. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn wir sagen: 4 %.

Das macht die Rechnung vergleichsweise einfach: Mit einer Dividendenrendite von 4 % benötigt Realty Income brutto rund 25 Jahre, um deinen Einsatz mithilfe der Dividende an dich zurückzuzahlen. Zumindest wenn wir davon ausgehen, dass die Ausschüttungssumme je Aktie über diesen Zeitraum konsequent konstant bliebe. Alleine die Währungskurse zwischen Euro und US-Dollar könnten für eine Veränderung sorgen, das sollte man als Investor natürlich bedenken.

Es gibt jedoch bei dieser Berechnung auch noch einen anderen Faktor, den wir nicht außer Acht lassen dürfen: nämlich die Steuer. Wenn wir hierzulande von ca. 25 % ausgehen, so reduziert sich die Nettodividende von Realty Income auf ca. 3 % Ausschüttungsrendite. Unter dieser Prämisse benötigt man letztlich 33,33 Jahre, um seinen Einsatz mithilfe der Ausschüttungen zurückzuerhalten. Oder 399 Monate, was natürlich ein längerer Zeitraum ist.

Ein moderates Wachstum

Realty Income könnte mit Blick auf die Dividende jedoch noch ein Ass im Ärmel haben: nämlich ein moderates Wachstum. Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust erhöht schließlich die eigenen Zahlungen inzwischen auf Quartalsbasis. Wobei das Wachstum zuletzt bei unter 1 % p. a. zurückgeblieben ist.

Natürlich ist das ein vergleichsweise langsames Wachstum, das sich jedoch auch wieder beschleunigen könnte. Ansonsten sind über drei Jahrzehnte ein langer Zeitraum, in dem der Zins- und Zinseszinseffekt auch beim Dividendenwachstum mit moderaten Zuwächsen den Zeitraum verkürzen könnte. Mit Blick auf die Dividende könnte dieser US-amerikanische Real Estate Investment Trust daher unterm Strich trotzdem interessant sein. Auch wenn es lange dauert, bis man seinen Einsatz zurückerhalten würde.

