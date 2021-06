Wie man die besten Dividendenaktien findet

Es ist viel zu einfach, sich von einer hohen Dividendenrendite verführen zu lassen. Es ist nichts falsch an Aktien mit hohen Ausschüttungen sich, aber du musst sicherstellen, dass mehr hinter der Geschichte steckt als eine fette Ausschüttung, oder du wirst wahrscheinlich Probleme bekommen.

Hier sind sieben wichtige Lektionen, die ich auf meiner Suche nach saftigen Dividenden gelernt habe. Wenn du sie befolgst, kann dich das vor einigen schmerzhaften Fehlern beim Investieren schützen.

1. Benutze einen Screener

Es gibt viel zu viele Aktien da draußen. Anstatt dich also durch alle durchzuwühlen, musst du mit Tools beginnen, die dir helfen, Namen auszusortieren, die dich einfach nicht interessieren.

Mein persönliches Screening beginnt immer mit den Listen Dividend Achievers und Dividend Aristocrats, die Unternehmen enthalten, die ihre Ausschüttungen seit mindestens 10 Jahren bzw. 25 Jahren jährlich erhöht haben. Allerdings habe ich eine besondere Vorliebe für die Dividendenkönige, die ihre Ausschüttungen jedes Jahr seit mindestens fünf Jahrzehnten in Folge erhöht haben. Einige der Namen, die ich von dieser letzten Liste besitze, sind Procter & Gamble und Hormel, die ich beide seit Jahren besitze, und eine neuere Ergänzung zu meinem Portfolio, Federal Realty. Ich habe sie alle in Zeiten der Kursschwäche gekauft, als ihre Renditen auf einem historisch hohen Niveau waren (siehe Lektion Nr. 6, die sich mit Bewertungen befasst).

Nur weil eine Aktie auf einer dieser Listen steht, ist das keine Garantie dafür, dass ihre Dividende nicht gekürzt wird. Allerdings spiegelt das Verhaltensmuster, das ein Unternehmen auf eine dieser Listen bringt, ein wesentliches Engagement des Managements wider, den Investoren über die Dividende Wert zurückzugeben. Man baut keine langen Dividendensträhnen wie diese auf, ohne etwas richtig zu machen. Mit ihnen zu beginnen ist also ein guter Weg, um deine Liste potenzieller Kandidaten für Investitionen schnell einzugrenzen.

2. Bevorzuge große Unternehmen

Benjamin Graham, der Mann, der dabei half, Warren Buffett auszubilden, erstellte eine kurze Liste von Investitionstaktiken im klassischen Buch Der intelligente Investor. Der Kauf von großen Unternehmen stand ganz oben auf dieser Liste.

Gegen kleine Unternehmen ist an sich nichts einzuwenden, aber größere Unternehmen haben in der Regel das finanzielle Kampfgewicht, um effektiver zu konkurrieren. Das umfasst eine Vielzahl von Themen, von Diversifikation bis zum Zugang zu Kapital. Und, seien wir mal ehrlich, große Unternehmen sind in der Regel so geworden, weil sie das, was sie tun, sehr gut machen.

Natürlich gibt es auch große Unternehmen, die es nicht mehr wert sind, in sie zu investieren, aber wenn du mit den großen anfängst und dich zu den kleinen durcharbeitest, kannst du riskantere Unternehmen aussortieren. Als Beispiel besitze ich Aktien von W.P. Carey und nicht von Four Corners (WKN: A142WX). Beide sind gut geführte Immobilien-Investment Trusts mit Net-Lease-Portfolios, aber W.P. Carey ist etwa sechsmal so groß (basierend auf der Marktkapitalisierung), ist diversifizierter und hat eine viel längere Erfolgsgeschichte hinter sich. Four Corners könnte seine Aktionäre reich machen, aber für mich überwiegen die Risiken die möglichen Gewinne. Ich würde lieber den langsamen und langweiligen Ansatz wählen.

3. Achte genau auf die Finanzkraft

Die Bilanz eines Unternehmens ist das Fundament, auf dem es sein Geschäft aufbaut. Idealerweise gräbst du dich in die tatsächlichen Zahlen ein und schaust dir Dinge wie den Verschuldungsgrad, das Verhältnis von Schulden zu EBITDA, die Entwicklung der Schulden im Laufe der Zeit und die Liquidität an. Du solltest auch einen Blick auf die Gewinn- und Verlustrechnung werfen, um die Zinsdeckung zu überprüfen. Der Gedanke dahinter ist, ein klares Bild davon zu entwickeln, wie solide ein Unternehmen in finanzieller Hinsicht ist. So kannst du besser einschätzen, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Dividende zu zahlen, wenn die Zeiten hart werden (und die Zeiten werden immer hart, früher oder später).

Alternativ kannst du dir auch einfach die Ratings von Ratingagenturen wie Moody’s und S&P ansehen. Dies kann eine gute Abkürzung zu Beginn deines Rechercheprozesses sein, die es dir ermöglicht, schwache Kandidaten loszuwerden, ohne viel Arbeit leisten zu müssen. Du solltest dich an die höheren Qualitätsstufen halten und es wahrscheinlich vermeiden, unter den Investment-Grade-Bereich abzutauchen, es sei denn, du bist von dem Unternehmen, das du dir ansiehst, sehr überzeugt.

Ein kurzes Beispiel: B&G Foods bringt bei den aktuellen Aktienkursen satte 6,5 % Rendite - aber es hat auch ein Junk-Bond-Rating. Es fiel mir nicht schwer, stattdessen Kellogg zu wählen, als es kürzlich 4 % abwarf, auch dank des Investment-Grade-Ratings des Lebensmittelriesen.

4. Die Ausschüttungsquote

Als nächstes kommt die Ausschüttungsquote, die einige vielleicht weiter oben auf der Liste platzieren. Aber ein Unternehmen mit einer starken Bilanz kann tatsächlich für eine Weile mehr ausschütten als es einnimmt, ohne dass es zu große Probleme gibt. Das liegt daran, dass Dividenden aus dem Cashflow gezahlt werden, nicht aus den Gewinnen (die nicht zahlungswirksamen Belastungen ausgesetzt sein können, die die Kennzahl kurzfristig verzerren). Im Allgemeinen gilt: Je niedriger die Ausschüttungsquote eines Unternehmens ist, desto besser. Du musst jedoch berücksichtigen, welche Branche du betrachtest, denn einige Arten von Unternehmen können mit höheren Ausschüttungsquoten umgehen als andere.

Ein gutes Beispiel hierfür sind Aktien von Versorgungsunternehmen, die über große Vermögenswerte und regulierte Geschäfte mit sehr vorhersehbaren Gewinnen verfügen. Daher neigen Versorger dazu, mehr Schulden zu machen als andere Unternehmen.

5. Schließe einen Sanity Check ein

Ich behaupte nicht, dass du durch den Kauf von Dividendenaktien verrückt wirst, aber es ist wirklich einfach, sich in der Geschichte eines Unternehmens zu verfangen und absichtlich seine Probleme zu ignorieren. Wenn ich mir ein Unternehmen anschaue, frage ich mich immer, ob ich meiner Frau diese Aktie geben würde, wenn ich tot wäre. Das klingt makaber, aber meine Frau interessiert sich nicht für Investitionen wie ich. Wenn ich also nicht da bin, belaste ich sie mit einem Portfolio voller Investitionen, die sie vielleicht nicht ganz versteht. Wenn ich unser Portfolio mit riskanten und/oder obskuren Unternehmen füllen würde, würde ich ihr schaden, statt ihr zu helfen. Das möchte ich meiner Frau nicht antun, also hat mich diese einfache Frage tatsächlich von vielen interessanten Investitionen abgehalten, die am Ende implodiert sind.

Zum Beispiel habe ich lange gebraucht, um mich für eine Midstream-Investition zu entscheiden - trotz der hohen Renditen, die diese Unternehmen der Energiebranche bieten - weil ich mir Sorgen um die Komplexität der Master Limited Partnership-Struktur und die langfristigen Aussichten des Midstream Bereichs gemacht habe. Am Ende habe ich Enbridge gekauft, weil es keine MLP ist und eine langfristige strategische Entscheidung getroffen hat, in erneuerbare Energien und sauberere Energiealternativen zu investieren. Es war meine Frage nach der Vernunft, die mich dazu veranlasste, die zusätzliche Zeit zu investieren, die nötig war, um eine Aktie auszuwählen, mit der ich mich wohl fühlte.

Wenn diese Frage für dich nicht funktioniert, dann könntest du dich an Charlie Mungers (Buffetts Partner bei Berkshire Hathaway) Idee der Umkehrung orientieren: Anstatt zu fragen, warum das Unternehmen, das du betrachtest, gut abschneiden wird, frage, warum es scheitern würde. Das könnte dir helfen, über die positiven Dinge hinwegzusehen und die negativen zu berücksichtigen, die es geben könnte.

6. Vergiss Wachstum und Wert nicht

Eine weitere Sache, die du im Auge behalten solltest, ist die Inflation. Deine Lebenshaltungskosten werden im Laufe der Zeit immer weiter steigen, und du musst dieses Problem auf irgendeine Weise angehen. Das kann durch Kapitalzuwachs, Dividendenwachstum oder idealerweise durch eine Kombination aus beidem geschehen. Historisch gesehen liegt die Inflationsrate in den USA im Durchschnitt bei 3 % pro Jahr. Es ist also ideal, ein Unternehmen zu finden, dessen langfristiges Dividendenwachstum zumindest mit dieser Zahl mithalten kann. Beachte, dass es Jahre geben wird, in denen die Dividenden mehr steigen und Jahre, in denen sie weniger steigen, also verliere dich hier nicht zu sehr in den Zahlen eines einzelnen Jahres. Das Ziel ist es, ein Unternehmen zu finden, das im Laufe der Zeit bewiesen hat, dass es bereit und in der Lage ist, die Aktionäre mit einem wachsenden Einkommensstrom zu belohnen.

An der Dividendenwachstumsfront habe ich Hormel gekauft, weil es eine historisch hohe Dividendenrendite von über 2 % bietet und sein durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum in den letzten zehn Jahren bei über 15 % lag. Das macht die niedrige Anfangsrendite mehr als wett und bietet meinem gesamten Portfolio Schutz vor Inflation.

Der Kapitalzuwachs ist etwas schwieriger vorherzusagen, da die Stimmung der Investoren eine so wichtige Rolle spielt. Allerdings ist die Vermeidung von Unternehmen, die historisch teuer aussehen, eine Möglichkeit, deine Chancen zu reduzieren, zu viel für eine Aktie zu bezahlen. Du kannst hier tatsächlich die Dividendenrendite zur Hilfe nehmen, indem du dich auf Aktien mit historisch hohen Renditen konzentrierst. Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Cashflow-Verhältnis sind ebenfalls Kennzahlen, die dir dabei helfen können, herauszufinden, ob du einen zu hohen Preis für eine Aktie bezahlst (was dein Wertsteigerungspotenzial einschränken könnte) oder ob du ein Schnäppchen machst. Schnäppchen sind besser.

7. Streue deine Einsätze

Dieser letzte Punkt ist eher ein Thema auf Portfolioebene, aber er wirkt sich auch auf die Auswahl einzelner Aktien aus. Diversifiziere dein Portfolio über Unternehmen und Branchen hinweg, damit kein einzelner Fehler zu viel Schaden anrichten kann. Es wäre schön, wenn jede Investition, die wir kaufen, steigen würde, aber so funktioniert die Welt einfach nicht. Du willst die Auswirkungen deiner schlechten Entscheidungen begrenzen, und Diversifizierung ist der einfachste Weg, das zu tun.

Und indem du deine Eier in mehrere Körbe legst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn einige deiner Aktien nicht gut laufen, andere gut laufen. Das wird deine Renditen im Laufe der Zeit glätten - und dir auch etwas Positives geben, auf das du schauen kannst, wenn die Märkte turbulent sind. (Und in turbulenten Zeiten kann es eine gute Strategie sein, sich auf die Dividenden zu konzentrieren, die du kassierst, damit du den Gesamtwert deines Portfolios nicht sehen musst.)

Zeit zum Eintauchen

Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass du, wenn du diese Regeln befolgst, perfekte Investitionen tätigen wirst, aber das ist einfach nicht die Wahrheit. Allerdings sollten sie dir helfen, katastrophale Fehler zu vermeiden, von denen du dich nicht mehr erholen kannst. Und im Laufe der Zeit könnte die Kombination aus dem Vermeiden großer Fehler und dem Genießen des Zinseszinseffekts deiner Gewinner dazu beitragen, dass du zu einem sehr wohlhabenden Investor wirst.

