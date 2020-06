Wipro erhält Auftrag von E.ON zur Modernisierung der Infrastruktur und zur digitalen Transformation

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die operative Agilitätund die Innovationdurch einehybride Cloud-Strategie zu verbessern

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, hat heute bekannt gegeben, dass es vom deutschen Energiekonzern E.ON den Zuschlag für ein strategisches, mehrjähriges Engagement im Bereich Infrastruktur-Modernisierung und digitale Transformationsdienstleistungen erhalten hat.

Wipro wird E.ONs bestehenden Rechenzentrumsbetrieb auf ein hybrides Cloud-Modell umstellen, indem das BoundaryLess Enterprise-Framework (BLE) und Wipro HOLMES™, die Plattform für künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung genutzt werden. Das Unternehmen wird mit E.ON zusammenarbeiten, um den Platzbedarf seiner Rechenzentren zu verringern, seine Infrastruktur zu rationalisieren und durch eine integrierte Sicht auf den Betrieb seiner Rechenzentren operative Flexibilität zu erreichen. Wipros verbrauchsbasierte hybride Cloud-Hosting-Strategie auf Basis von AI wird E.ON dabei helfen, seine Arbeitsabläufe zu optimieren und seinen Kunden ein überlegenes Kundenerlebnis mit gesteigerter Effizienz zu bieten.

Marcus Schaper, Chief Digital and Technology Officer, E.ON SE, sagte: „Die Cloud-Transformation ist ein Schlüsselelement unserer digitalen Transformationsreise in eine bessere Zukunft. Wir sind zuversichtlich, dass Wipro uns als strategischer Partner begleiten wird, um unsere Cloud-Strategie so zuverlässig und effizient wie möglich umzusetzen.“

N.S. Bala, President und Global Head, Energy, Natural Resources, Utilities & Construction, Wipro Limited, sagte:„Wir freuen uns, als strategischer Transformationspartner von E.ON ausgewählt worden zu sein, und freuen uns darauf, das Unternehmen auf seinem digitalen Weg zu unterstützen. Unsere hybride Cloud-Hosting-Strategie auf der Grundlage von AI wird E.ONs Geschäftsvision, technologisch fortschrittliche, kundenorientierte Energielösungen zu liefern, neue Impulse verleihen.“

Er fügte weiter hinzu: „In einer sich schnell verändernden Welt der Prosumenten und der Energiekonvergenz ist operative Flexibilität für eine bessere Effizienz und Effektivität zu einer strategischen Notwendigkeit für Unternehmen geworden. Wipros profunde Expertise in der Energie-Wertschöpfungskette, seine Fähigkeiten in neuen und aufstrebenden Technologien und seine umfassende globale Erfahrung in der Zusammenarbeit mit einigen der größten Versorgungsunternehmen versetzen uns in eine gute Ausgangsposition, um dieses hochwertige Engagement für E.ON umzusetzen.“

Über E.ON

E.ON ist ein internationales Energieunternehmen im Besitz von Investoren, das sich auf Energienetze und Kundenlösungen konzentriert. Als eines der größten Energieunternehmen Europas spielt E.ON eine führende Rolle bei der Gestaltung einer sauberen, digitalen, dezentralen Energiewelt. Zu diesem Zweck entwickeln und vertreiben mehr als 75.000 Mitarbeiter Produkte und Lösungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Rund 50 Millionen Kunden beziehen bei E.ON Strom, Gas, digitale Produkte oder Lösungen für Elektromobilität, Energieeffizienz und Klimaschutz. E.ON hat seinen Hauptsitz in Essen, Deutschland. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eon.com.

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

