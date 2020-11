Wipro und Cisco kooperieren bei der Bereitstellung von SD-WAN-Transformationsdiensten für Olympus

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein namhaftes international tätiges Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe, gab heute bekannt, dass es SD-WAN-Transformationsdienste (SD-WAN – softwaredefiniertes Netzwerk in einem Weitverkehrsnetzwerk) unter Verwendung von Cisco-Technologie an Olympus liefern wird.

Olympus hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan, und entwickelt mit Leidenschaft Lösungen für die Bereiche Medizin, Biowissenschaften und Industrieanlagen sowie Kameras und Audioprodukte. Seit mehr als 100 Jahren konzentriert sich Olympus darauf, das Leben der Menschen gesünder, sicherer und erfüllter zu machen, indem das Unternehmen dazu beiträgt, Krankheiten zu erkennen, zu vermeiden und zu behandeln, die wissenschaftliche Forschung voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und Bilder der Welt aufzunehmen.

Im Rahmen dieses Engagements wird Wipro seine proprietäre Managed-Network-Services-Lösung #WANFreedom dafür nutzen, die WANs von Olympus neu zu konzipieren und die Unterstützung über verteilter Anwendungen in einer hybriden Multi-Cloud-Umgebung zu ermöglichen. Durch die neue Netzwerkinfrastruktur wird sich die Anwendungsleistung von Olympus drastisch verbessern und so ein herausragendes Endbenutzererlebnis bieten, was wiederum mehr betriebliche Produktivität, Agilität und geringere Kosten für die IT zur Folge hat.

Das Managed-Services-Modell ermöglicht es Wipro, seinen Kunden durch kontinuierliche Überwachung, Wartung und Management der Services optimale Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit zu bieten. Die SD-WAN-Managed-Services von Wipro #WANFreedom basieren auf dem globalen Secure SD-WAN Managed Services Partner (MSP) Programm von Cisco.

Stephen Kneebone, der Global CIO von Olympus,sagte,„Während wir uns auf eine Welt zubewegen, in der die Unternehmen darauf bedacht sind, durch die Beschleunigung der digitalen Transformation resilienter zu werden, sind wir davon überzeugt, dass wir mit dem Wandel Schritt halten. Unsere Maßnahmen zur Einführung der Cloud und zur Anwendungsmigration erfordern eine hohe Netzwerkleistung. Zusammen mit Wipro haben wir unseren Weg hin zur WAN-Transformation und damit zur Verbesserung des Anwendungserlebnisses und Reduzierung unserer Betriebskosten eingeschlagen, denn die #WANFreedom-Lösung von Wipro wird unsere globale WAN-Verbreitung in über 40 Ländern standardisieren. Die zentralisierte Plattform von Wipro für das Vertragsmanagement wird unsere Dienstleister konsolidieren und wird voraussichtlich eine Kostenreduzierung um bis zu 30 Prozent bewirken.“

Kiran Desai, der Senior Vice President des Bereichs Cloud and Infrastructure Services von Wipro Limited, sagte: „Wir freuen uns sehr, von Olympus als Partner für die SD-WAN-Transformation ausgewählt worden zu sein. #WANFreedom von Wipro bietet umfassende Lifecycle-Services, die Beratung, Planung und Design, Implementierung und Managed Network Services umfassen. Unser auf einer integrierten Automatisierungsplattform basierendes As-a-Service-Modell wird eine kognitive digitale Netzwerkinfrastruktur für Olympus schaffen, die sicher und dynamisch ist. Ihre erweiterten Funktionen werden Olympus dabei helfen, Flexibilität beim Zugang zu Multi-Cloud-Diensten zu erzielen, den Gemeinkostenaufwand zu reduzieren und neue Anwendungen auf seinem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen.“

Scott Harrell, der Senior Vice President und General Manager der Intent-Based Networking Group von Cisco,sagte: „Sobald Unternehmen die Cloud für Schlüsselanwendungen nutzen, muss auch ihre WAN-Architektur ausgebaut werden, um Benutzern eine bestmögliche Erfahrung und ihren Unternehmen eine verbesserte Effizienz bieten zu können. Agilität und Sicherheit sind bei diesem Übergangsprozess von größter Bedeutung. Durch die sichere SD-WAN-Technologie von Cisco und das neue Service Creation Program für Partner von Cisco kann Wipro Kunden wie Olympus dabei helfen, ihre Konnektivität mit mehreren Clouds zu sichern, ihre Anwendungserfahrungen zu optimieren und ihre digitale Transformation zu beschleunigen.“

