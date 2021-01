Wir schreiben das Jahr 2021

2021. Die Menschheit hat Atombomben entwickelt mit einer Sprengkraft von mehr als 800.000 Hiroshima-Bomben, bei Netflix kann man sich an Serien jederzeit zu 100 % totgucken, die NSA hört nicht mehr nur gezielt einzelne Gespräche ab, sondern saugt die komplette Kommunikation weltweit ab, in den USA bekämpfen sich die beiden großen Parteien mittlerweile mit nachrichtentechnischen Mitteln und führen Wahlkampf mit Propagandastrategien aus den Werkzeugkästen der CIA und des KGB, im professionellen Radsport sind phasenweise die absolute Mehrheit der Fahrer gedopt, die neuen Amphetaminvarianten (wie crystal meth) sind zigfach so stark wie die das Speed, das in den 1990er Jahren in der Partyszene konsumiert wurde, synthetische Opioide, wie Fentanyl, wirken 80-100mal stärker als Morphin (Heroin ist dagegen Peanuts!), ... 2015 bis 2017 steigt die Kryptowährung Bitcoin um über 10.000 % ... Anfang des Jahres 2021, - es sind 3 Tage in dem noch jungen neuen Jahr vergangen -, steht Bitcoin mit knapp 20 % im Plus, Ethereum mit 14 %. Das sind normalerweise Jahresrenditen. +20 % bzw. +14 % innerhalb von 3 Handelstagen. Willkommen, in der Dystopie.

Was kommt als Nächstes ?

