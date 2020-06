„Wir werden eine breite Akzeptanz von Elektroautos erleben“, sagt Hamish Chamberlayne von Janus Henderson

Vier Megatrends

Manager Hamish Chamberlayne setzt beim Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund auf die vier Megatrends Bevölkerungswachstum, alternde Bevölkerung, Ressourcenknappheit und Klimawandel.

So setzt Chamberlayne etwa auf den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. „Im kommenden Jahrzehnt werden wir einen dramatischen Anstieg der Erzeugungskapazitäten für Erneuerbare Energie, Durchbrüche in der Batterietechnologie und eine breite Akzeptanz von Elektroautos bei den Verbrauchern erleben”, sagt er.

Zudem rechnet er mit einer weiteren Beschleunigung der Digitalisierung. „Der ganze Sinn der Digitalisierung besteht darin, eine höhere Produktivität und eine effizientere Nutzung unserer kostbaren natürlichen Ressourcen zu ermöglichen“, betont der Fondsmanager.

Hamish Chamberlayne, Janus Henderson

Fokus auf Technologie- und Industriewerte

„Seit der Auflegung im Jahr 1991 sind die Sektoren Technologie und Industrie im Portfolio übergewichtet“, sagt Chamberlayne. Die Themen Wissen, Technologie und Effizienz stünden dabei im Vordergrund. Titel aus dem Bereich Energie und Basiskonsum hat er untergewichtet.

Regional orientiert sich Chamberlayne jedoch am MSCI World Index, von dessen Gewichtungen er nicht abweicht.

Hoher Active Share und geringer Turnover

Bei den Einzelwerten Chamberlayne investiert er in Unternehmen, die wiederkehrende Umsätze und starken Bilanzen aufweisen können.

Zu seinen größten Einzelwerten zählen momentan unter anderem Adobe, ASML, Autodesk, Microsoft, Nintendo und Salesforece.

Der Active Share des Fonds lag Ende Mai 2020 bei 91 Prozent. Der langfristige jährliche Turnover betrug im Mittel bei 20 bis 30 Prozent.

Chamberlayne glaubt zudem an aktiv gemanagte Portfolios. Auf diese Weise könne man Kapital an Unternehmen vergeben, die die Transformation der globalen Wirtschaft positiv beeinflussen und vermeiden, dass Kapital an „schädliche“ Unternehmen vergeben wird.

Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund

ISIN: LU1984711512 (A2 EUR ACC)

ISIN: LU1983259539 (A2 USD ACC)

Auflegung: 29. Mai 2019

Volumen: 258,31 Mio. GBP (Stand: 29.05.2020)

Länder:

61,7 % USA

8,5 % Japan

6,2 % Kanada

Sektoren:

40,0 % IT

12,5 % Finanzwesen

11,0 % Industrie

Einzelwerte:

5,6 % Microsoft

3,7 % Adobe

3,5 % Humana

Stichtag: 30.04.2020; Quelle: Janus Henderson

